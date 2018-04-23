Каждый пятый украинец: стало известно о новой опасности электронных сигарет

Каждый пятый подросток в Украине уже является зависимым от никотина из-за электронных сигарет.

Таковы официальные данные Всемирной организации здоровья, передает ТСН.

В это же время состав жидкости, использующейся в электронных сигаретах для курения, остается неизвестным. Из-за того, что этот товар незаконно реализуется на украинском рынке, сделать его анализ в обычной лаборатории нельзя.

"У детей вызывается зависимость именно от никотина. Это влияние на нервную систему, прежде всего на развитие головного мозга, то есть это орган, который еще не сформирован в детском возрасте, а формируется вплоть до 24-25 лет. Потребление никотина в виде этих вейпов негативно отражается на умственной деятельности", - отметил заместитель Генерального директора Центра общественного здравоохранения и надзора за неинфекционными болезнями МОЗ Украины Владислав Збанацкий.

От ядовитой жидкости в Ивано-Франковске уже пострадали 12-летняя школьница и ее 5 друзей. Девочку госпитализировали в больницу после того, как ее одноклассник принес в школу вейп и, пытаясь заправить сигарету, разлил жидкость. В результате дети отравились неизвестный веществом.

"У нас дикий рынок, неурегулированные электронные сигареты и дети уже приобщаются к курению в раннем возрасте. Мы имеем статистику просто ужасную: если у нас пять лет назад только 2-4% детей пробовали электронные сигареты, то сейчас каждый пятый ученик уже является курильщиком электронной сигареты", - рассказал Андрей Скипальский, председатель правления ОО "Жизнь".

При этом многие страны пытаются урегулировать данный вопрос. К примеру, в США действует полный запрет на продажу детям электронных сигарет. За инициативой Америки последовали также Канада, Великобритания, ряд государств Евросоюза. В Китае и вовсе запрещены продажа и хранение никотиновой жидкости.

В Украине больше двух лет назад был предложен законопроект, который, в частности, вводит запрет на продажу вейпов подросткам. Однако каких-то решений правительства по этому поводу не было.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые узнали, чем грозит здоровью курение электронных сигарет.