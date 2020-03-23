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Карантин из-за коронавируса ударил по украинским детям-диабетикам

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Из-за карантина и закрытия границ в связи с пандемией коронавируса украинские дети с диабетом лишились доступа к современным тестам для измерения уровня сахара.

Как пишет ВВС, в Украине распространены глюкометры с тест-полосками, где каждый раз надо колоть палец. За сутки ребенку-диабетику необходимо мерять уровень сахара до 10 раз.

Детям-диабетикам колют пальчик 10 раз в день

Детям-диабетикам колют пальчик 10 раз в день

Единственная альтернатива – заказывать из стран Европы малоинвазивные глюкометры, которые позволяют сохранить детские пальчики от болезненных уколов.

Такой глюкометр состоит из сенсора, который крепится на руке пациента и вживляется под кожу один раз в две недели, и считывателя. Достаточно поднести к сенсору считыватель, и он уже через несколько секунд покажет, какой сейчас показатель сахара в крови.

Современные сенсоры не требуют уколов

Современные сенсоры не требуют уколов

В Украине эти устройства не сертифицированы. Из-за коронавируса купить необходимые глюкометры крайне трудно.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что ждут, когда производители сами обратятся в Украину для получения сертификата на глюкометры.

По официальным данным ведомства, на 2017 год в Украине было 86 505 человек больных диабетом I типа, из них 9538 – дети до 17 лет. Более свежей статистики у Минздрава нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как распознать сахарный диабет по самым главным симптомам.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения диабет вирус
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