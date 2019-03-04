Какими продуктами запастись на конец света: назван весь список

В мире существует большое количество людей, которые запасаются продуктами на случай апокалипсиса. Чаще всего они выбирают курицу, рис, овсянку и суп в консервах, что не является правильным.

В случае реального конца света человечеству пригодятся другие продукты, пишет "BBC Украина". Свою точку зрения о лучших блюдах высказали разные диетологи.

Лора Вайнесс из Эдинбурга назвала самым правильным продуктом грибы, потому что в них есть витамины.

"Это один из немногих источников селена и витамина D, которые помогают усвоению кальция скелетом и зубами человека", – пояснила Вайнесс.

Однако она отметила, что с таким рационом человек протянет всего месяц, поскольку потом ему надоест есть одно и то же, у него пропадет аппетит и он умрет.

Лиам Браун из Эдинбурга лучшим для апокалипсиса продуктом назвал тушенку в консервах.

"Мясо в консервах – хороший источник жиров и протеина. На одной тушенке можно прожить достаточно долго, однако вскоре из-за недостатка витаминов начнутся проблемы со здоровьем", – отметил он.

Студенты медицинского университета в Бристоле не смогли остановиться на одном продукте и назвали имбирь и киноа. По их мнению, эти два ингридента можно чередовать и готовить в разных вариациях, чтобы не надоедало.

Диетолог Люси Джонс считает, на случай конца света нужно запастись пиццей, потому что из-за разных ингредиентов там есть необходимые витамины.

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Диетолог Джеймс Колливер считает, что всем нужно запасаться картофелем, потому что в нем есть все необходимые для человека элемента, хоть и в малых количествах.

Как писал OBOZREVATEL, учены из США заявили, что причиной апокалипсиса станут загрязнение экологии, перенаселение планеты, а также отсутствие необходимых ресурсов.

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