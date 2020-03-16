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/ Новости здоровья

Какие меры против коронавируса эффективнее карантина. Наглядная инфографика

2.3т
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Американские специалисты по здравоохранению пришли к выводу, что существенное снижение количества социальных контактов может быть эффективнее карантина.

Как пишет Washington Post, эксперты смоделировали распространение коронавируса в небольшом городке, размером с Уиттиер на Аляске (население 220 человек) (чтобы посмотреть инфографику, проскролльте новость до конца).

Социальные контакты необходимо существенно снижать

Социальные контакты необходимо существенно снижать

В результате самое большое распространение коронавируса произошло при условии полностью свободного передвижения жителей.

При действующем карантине количество зараженных оказалось меньшим, но все-равно на высоком уровне.

При условии, что жители соблюдают умеренное расстояние друг с другом, риск заражения стал существенно ниже.

И минимальный уровень инфицирования зафиксирован при соблюдении далекого расстояния между людьми.

Какие меры против коронавируса эффективнее карантина. Инфографика
Оранжевым цветом обозначены больные, серым – здоровые, сиреневым – те, кто выздоровел

Оранжевым цветом обозначены больные, серым – здоровые, сиреневым – те, кто выздоровел

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 марта наихудшая ситуация с коронавирусом в Италии. За минувшие сутки от COVID-19 там умерли еще 368 человек – это рекордное количество за время пандемии. Общее число жертв вируса в стране превысило 1800.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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