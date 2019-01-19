Как вызвать ''скорую'' в Украине: появилось официальное разъяснение

В Украине с 1 января 2019 года не вводились никакие новые правила вызова скорой помощи.

Об этом заверили в Министерстве здравоохранения Украины, реагируя на резонанс, который получила эта тема в СМИ. Так, пресс-служба ведомства заверила, что правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370 и изменения к этому нормативному акту не вносились, он является действующим на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.

При этом на сайте министерства напомнили, что бригада "скорой" оказывают помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи.

Kolobok.ua

"В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что так называемая "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае – не номер 112.

Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в этом году вводится программа, которая предусматривает бесплатные медицинские процедуры.Программа "Бесплатная диагностика" включает 54 вида обследований. Среди них 20 анализов, шесть часов УЗД, четыре вида биопсии, мамография, пять часов рентгеновского снимка, операция одного дня и прочее.

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