Миру грозит страшная эпидемия рака: кто в опасности и как спастись

Немецкие ученые заявили, что рак вскоре может стать настоящей эпидемией в мире. От него будет страдать каждый второй житель.

Причем эта болезнь может перейти в хроническую стадию: фактически люди будут получать лечение и жить с этим недугом достаточно долго. Что думают об этом украинские врачи и как они борются с онкологией – в материале OBOZREVATEL.

Онкобольных будет больше

Врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк не исключает, что количество онкобольных в мире будет расти с большой скоростью.

"Далеко ходить не надо, только по прогнозам ВОЗ, в 2045 году число тех, кто болен раком, вырастет на 35-40%. Таким образом, цифра может дойти до сотни миллионов больных", – пояснил OBOZREVATEL Шкиряк.

Впрочем, врач считает, что рост официальной статистики – это не так уж и плохо. Дело в том, что медицина научилась выявлять эту опасную болезнь на более ранних стадиях.

"Еще лет десять назад у нас не было маркеров, биомаркеров, не было тонких микросрезов, молекулярного исследования крови. Тогда мы такие опухоли не видели. Теперь научились обнаруживать их на 1 и 2 стадиях, мы их теперь лучше видим. Поэтому цифры по раннему выявлению рака растут. Но это не означает, что все плохо", – говорит врач.

Кстати, согласно статистике ВОЗ, самый высокий показатель новых случаев выявления рака – в Австралии (468 случаев на 100 тыс. населения), в США (352 случая), во Франции (344 случая). А вот в Украине эта цифра составляет 221 случай, в Таджикистане – всего 67. Но это свидетельствует не о том, что люди где-то болеют больше, а где-то меньше. А о том, на каком уровне находится медицина в этой стране, особенно диагностика. В Австралии и США этот уровень намного выше.

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Человечество стареет, поэтому болеет

Профессор кафедры онкологии медицинского университета им. Богомольца Валерий Чешук в беседе с OBOZREVATEL подчеркивает, что число заболевших раком будет увеличиваться. И указывает еще одну причину – возраст.

"Не знаю, будет ли страдать от этого каждый второй человек в мире, но с ростом продолжительности жизни, действительно, увеличивается и число больных раком. Чем старше человек, тем риск заболеть выше", – говорит профессор.

По его словам, медицина научилась держать под контролем сердечно-сосудистые заболевания. Тут помогли и новые лекарства, и новые технологии, такие как стентирование. А вот с раком проблема остается.

"По отдельным видам рака болезнь удалось локализировать. Например, от рака шейки матки придумали вакцину, которая помогает женщинам не подхватить папилломовирус. Это основная причина этой болезни. Что касается рака желудка, то открыли бактерию хеликобактер, которая может вызвать болезнь. С бактерией можно бороться с помощью соблюдения режима питания, профилактики. По другим видам эта болезнь только прогрессирует", – приводит примеры Валерий Чешук.

Наука ищет способы лечения онкологии

Лондонская исследовательская группа заявила, что в 2050 году от рака будут умирать в основном пожилые люди старше 80 лет. Их организм настолько износился, что иммунная система не способна противостоять недугу. А вот люди помоложе смогут жить с раком, как с хроническим заболеванием, проходить лечение, принимать лекарства.

Однако Валерий Чешук уверен, что британские ученые не совсем правы: "Рак и так может быть хроническим заболеванием. В том плане, что если у человека появилась, к примеру, опухоль молочной железы, и ее успешно пролечили, то через некоторое время опухоль может появиться на другом органе. После – лечение на третьем. И в четвертый раз организм уже не справится с этим".

Антон Шкиряк в свою очередь полагает, что переход рака в хроническое заболевание может быть выгоден разве только фарминдустрии.

"Они настолько заинтересованы в этом, что даже готовы придержать прогресс в изучении новых методов лечения. Представьте, если человеку приходится выкладывать в месяц за препарат 6-7 тысяч долларов. А использовать это лекарство ему придется всю жизнь. Кто же откажется от этого", – считает врач.

Надежда на иммунотерапию

Что касается прорывов в лечении этой опасной болезни, то сейчас основная надежда у врачей на иммунотерапию.

"Иммунотерапия дает надежду на то, что мы будем излечивать рак еще до того, как он появится в организме", – отметил Антон Шкиряк. С ним согласен и профессор Валерий Чешук.

Ученые ищут новые методы

В Украине уже несколько лет доктора применяют иммунотерапию для лечения раковых болезней. Правда, по словам Шкиряка, пока этот метод достаточно дорогой.

Кстати, метод иммунотерапии у нас проходит клинические испытания. Профессор, зав. кафедрой онкологии и медицинской радиологии Днепропетровской медакадемии МОЗ Украины Игорь Бондаренко рассказал OBOZREVATEL, что уже пролечилось 170 человек. По его словам, такой метод больше всего подходит людям, страдающим раком легких и меланомой.

"Методы иммунотерапии могут быть разными. Мы испытываем иммунотерапию методом подавления иммунных контрольных точек, так называемых чикпоинтов. Раньше основным методом лечения была химиотерапия, которая подавляла деление опухолевых клеток в организме путем нарушения процесса деления. Тут же система лечения принципиально иная", – поясняет Игорь Бондаренко.

Суть ее в том, что в организме человека есть Т-лимфоциты, которые должны распознавать чужеродные клетки и их уничтожать. Правда, опухолевые клетки имеют специальную систему маскировки, потому иммунная система их не видит и не ликвидирует. Новые препараты снимают эту маскировку и делают их видимыми для иммунной системы пациента. Она распознает врага и начинает его уничтожать.

Впрочем, подчеркивает Бондаренко, этот метод не является абсолютной панацеей от рака. "Врачи и ученые ведут тяжелую войну с этой страшной болезнью, придумывая все новые и новые способы победы над болезнью", – говорит профессор.

В Украине исследуют и метод гормонотерапии. Для этого у пациентов проводят тесты на гормональную чувствительность и вместо химиопрепаратов используют гормоны. Они точно также замедляют деление клеток, но имеют меньше побочных явлений, чем при "химии".

Клинические исследования

Антон Шкиряк говорит, что они используют в лечении и генетическое профилирование.

"Мы исследуем количество генов опухоли в крови человека. Для этого проводим молекулярный анализ ДНК опухоли и выясняем, какие гены участвуют в ее росте, считаем их количество в крови пациента. Проводим лечение – операция, облучение, химиотерапия. Снова берем анализ и смотрим, уменьшилось ли в крови количество этих генов. Если да, то все идет хорошо", – пояснил Шкиряк.

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