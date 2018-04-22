Как в СИЗО: появились жуткие фото детской больницы под Киевом

В Киевской области в городе Борисполь инфекционное отделение детской больницы несколько напоминает условия содержания в Лукьяновского СИЗО.

Об этом рассказала журналистка "Обозревателя" Галина Остаповец в своем блоге, показав соответствующие фото.

"Я почему-то всегда думала, что детские отделения должны быть "вылизанные", все должно быть стерильно и идеально чистое", - написала она.

"Посмотрите на эти кровати, ну точно привет из восьмидесятых. Даже боюсь подумать, сколько лет им пользовались, судя по его виду. А на нем должны спать дети, даже младенцы", - возмущена журналистка.

Она отметила, что в больнице очень холодно и вовсе нет горячей воды, а после пациентов остается мусор под кроватями, уборку которого в отделении игнорируют.

Как писал "Обозреватель", ранее в сети показали ужасы харьковской больницы.