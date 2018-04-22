Как в СИЗО: появились жуткие фото детской больницы под Киевом

В Киевской области в городе Борисполь инфекционное отделение детской больницы несколько напоминает условия содержания в Лукьяновского СИЗО.
Об этом рассказала журналистка "Обозревателя" Галина Остаповец в своем блоге, показав соответствующие фото.
"Я почему-то всегда думала, что детские отделения должны быть "вылизанные", все должно быть стерильно и идеально чистое", - написала она.
"Посмотрите на эти кровати, ну точно привет из восьмидесятых. Даже боюсь подумать, сколько лет им пользовались, судя по его виду. А на нем должны спать дети, даже младенцы", - возмущена журналистка.
Она отметила, что в больнице очень холодно и вовсе нет горячей воды, а после пациентов остается мусор под кроватями, уборку которого в отделении игнорируют.
Как писал "Обозреватель", ранее в сети показали ужасы харьковской больницы.
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