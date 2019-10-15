Как ускорить обмен веществ: названы пять способов

Ускорить метаболизм (обмен веществ) можно при помощи продуктов, которые мы употребляем каждый день.

Кроме того, выяснилось, что краткосрочное голодание может ускорить ваш метаболизм на 10%. В целом, американский фитнес-тренер Тео Бреннер-Роуч выделяет пять основных способов, пишет "НВ":

Метаболизм Иллюстрация

1. Острая пища может ускорить метаболизм благодаря веществу под названием капсаицин. При этом в исследованиях указано, что блюдо той степени остроты, которую вы в состоянии вытерпеть, поможет сжечь всего 10 дополнительных калорий за один прием пищи.

2. Употребление зеленого чая также поспособствует этому процессу. Он может повысить уровень метаболизма на 4%.

3. Холодная вода может временно ускорить ваш метаболизм благодаря эффекту, известному как "термогенез, вызванный водой". Обмен веществ может ускориться на 5−30% на 60−90 минут.

4. Термогенез при нетренировочная активность (Non-Exercise Activity Thermogenesis или NEAT) — это расход энергии во время повседневной деятельности.

5. Краткосрочное голодание (36−48 часов) может ускорить ваш метаболизм на 3,6−10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, при сидячем образе жизни, недостатке сна, неправильном питании и недостаточном количестве выпиваемой воды метаболизм замедляется.

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