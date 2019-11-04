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Как укрепить иммунитет: названы лучшие продукты

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Сезон гриппа пришел во многие страны по всему миру, а это значит, что нужно употреблять больше продуктов, содержащих витамин С для укрепления иммунитета.

Диетологи рассказали, что нужно включить в рацион, кроме цитрусовых, чтобы обезопасить свое здоровье от неприятной болезни, передает РИА "Новости".

Врачи напомнили, что резкие перепады температуры плохо сказываются на иммунитете, поэтому его необходимо поддерживать. Один из способов — правильное питание.

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"Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Соответственно, если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Несмотря на то, что лето закончилось, свежие или размороженные, они очень хороши", – сказал врач-диетолог Сергей Обложко.

По его словам, больше всего витамина С содержится не в цитрусовых, а в квашеной капусте и болгарском перце. Более того, первый из вышеуказанных продуктов является натуральным пробиотиком.

Капуста содержит витамин С

Капуста содержит витамин С

pixabay

"Квашеная капуста – это натуральный пробиотик для кишечника, он поддерживает микрофлору. Модулирует наш иммунитет через работу пищеварительной системы, выработку иммунных факторов стенкой кишечника. Но люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, с добавлением брусники, клюквы, которые позволяют получить квашеные продукты", — уточнила врач персонифицированной медицины Маргарита Королева.

грипп 2019

грипп 2019

https://www.healthline.com

Также для восполнения витамина С диетологи рекомендуют включить в рацион темно-зеленые овощи, зелень и разноцветные овощи, содержащие бета-каротин. Витамин Е также полезны для иммунитета, а пополнить его запасы можно при помощи орехов, растительных масел, авокадо, цельнозернового хлеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала эпидсезона более 50 тысяч украинцев привились от гриппа, из них больше 30 тысяч – за прошлую неделю. ОРВИ за прошлую неделю переболели 155 тысяч украинцев. 70% всех заболевших - дети до 17 лет. Чаще всего с ОРВИ госпитализировали детей до 4 лет, реже – людей старше 65 лет.

С начала сезона в нашей стране зарегистрировали два штамма гриппа: В, а так же тяжелый и опасный А (Н3). Всего с 31 сентября по 27 октября респираторными инфекциями переболело 1,5% населения страны.

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Тема
Здоровье
Теги
болезнь грипп
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