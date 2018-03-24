Как уберечься от рака: ученые нашли способы

Ученые Центра исследования рака в Великобритании назвали основные факторы развития заболевания, которых можно избежать.

Так, по их данным, более 135 500 случаев злокачественных опухолей в год можно предотвратить в одной только Великобритании c помощью здорового образа жизни, пишет "Лента.ру".

Главной причиной появления новообразований является табачный дым, ответственный за 32 200 всех случаев рака у мужчин и 22 000 случаев — у женщин.

На втором месте избыточный вес, который способствует развитию около 6,3 процента злокачественных опухолей в год. Лишний вес является фактором развития рака кишечника, груди, матки и почек.

Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения во время загара вызывает 13 600 случаев рака кожи в год (3,8 процента всех случаев рака). К другим основным онкогенам относят алкоголь, большое количество клетчатки и загрязнение воздуха.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы самые опасные канцерогены и главные причины рака.