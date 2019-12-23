Как самостоятельно разобраться в результатах ПАП-теста

ПАП-тест (тест Папаниколау) – мазок из шейки матки на выявление "плохих" клеток (дисплазии, рака).

Делается ежегодно или реже – зависит от рекомендаций вашего гинеколога и наличия или отсутствия в организме вируса папилломы человека (ВПЧ).

ПАП-тест Иллюстрация

Результат NILM – ваша шейка матки абсолютно ЗДОРОВА! Не обращаем внимания на слова "метаплазия", "паракератоз", "цитолиз", "койлоциты", "элементы хронического воспаления", "дегенеративные, реактивные изменения эпителия", это НОРМА, лечения никакого НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Что делать, если у вас в заключении написано ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL?

Скриншот Instagram Ольга Белоконь

Скриншот Instagram Ольга Белоконь

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Скриншот Instagram Ольга Белоконь

Скриншот Instagram Ольга Белоконь

Скриншот Instagram Ольга Белоконь

Делать ли кольпоскопию, если настаивают или предлагают?

Скажу так, что да, ПАП-тест может ошибаться, забор может быть сделан неправильно, материал может быть неадекватный (мало клеток или вообще их нет и прочие нюансы). В таких случаях кольпоскопия является хорошим дополнением, она тоже важна. Но она субъективна и иногда не дополняет, не разъясняет, а только ещё больше сбивает с толку.

Если врач действительно хорошо разбирается и правильно интерпретирует увиденное в кольпоскоп – можно и сделать. Если компетентность врача под вопросом, то это может быть чревато ненужными вмешательствами на шейке матки. Ошибаются конечно все и даже самые-самые, но, в целом, вероятность ошибки при правильном подходе на любом этапе минимальна.

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