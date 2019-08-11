Как распознать рак на ранней стадии: названы семь симптомов

Существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

Так, о главных симптомах смертельного заболевания написал журнал "Профиль" со ссылкой на онкологов.

В частности, поводом для беспокойства должны оказаться необычные кровотечения или выделения, уплотнение или утолщение на теле или долго не заживающая язва.

Лечение рака Иллюстрация

Также должны настораживать нарушение в работе кишечника и мочевого пузыря, охрипший голос и длительный кашель, расстройство пищеварения или трудности при глотании. Следует обратить внимание и на изменения в бородавке или родинке.

Врачи рекомендуют не игнорировать любые симптомы, которые не вписываются в схемы привычных заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Швеции выявили, носители какой группы крови наиболее подвержены риску раковых заболеваний и наоборот.

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