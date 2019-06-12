Как прожить дольше: ученые нашли эффективный способ

Ученые Университета Южной Дании назвали основные факторы, влияющие на рост продолжительности жизни у людей.
Так, согласно их исследованиям, максимальный возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения, направленной на сохранение здоровья, которое необходимо для занятия повседневными вещами, пишет "Лента.ру".
Так, ученые определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами. 10 995 из них были шведами, остальные — датчанами.
Старение и долголетие
Иллюстрация
Оказалось, что в Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, чем в Швеции, а на протяжении всего века максимальная продолжительность жизни увеличивалась. При этом в Швеции общий уровень смертности был ниже, чем в Дании.
Они объясняют это тем, что система здравоохранения Дании направлена на поддержание повседневной активности, а в Швеции в последние годы медицинское обслуживание пожилых людей ухудшилось.
Как сообщал OBOZREVATEL, 83-летний генетик из Болгарии Христо Мемерски изобрел рецепт для тех, кто хочет продлить свою жизнь.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!