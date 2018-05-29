Как прожить 100 лет: названы простые правила

Продолжительность жизни сильно зависит от рациона, и соблюдение лишь нескольких правил питания позволит человеку не только оздоровить свой организм, но и продлить его работоспособность.

Тop China Travel привел четыре ключевых правила здорового питания, которых придерживаются все китайские долгожители.

Режим питания

За стол необходимо садиться три раза в день и в определенное время. В частности, в 12:00 наступает обед, когда употребленная пища лучше усваивается. Для завтрака, обеда и ужина лучше выбирать небольшую тарелку и кушать медленно, не торопясь.

Забота о желудке

В желудок нельзя "забрасывать" что попало. Особенно не рекомендуется смешивать белки с углеводами. Это поможет избавиться от тяжести в желудке и вздутия живота в старшем возрасте.

Эффект риса

Для китайских долгожителей рис является неотъемлемой частью рациона, поскольку является сильным помощником в оздоровлении организма.

Ограничения на продукты

В Китае не едят ряд привычных для жителей Европы продуктов, особенно это касается хлеба, кофе, молока, сыра и масла.

Как сообщал MEDOBOZ, ранее ученые заявили о смертельной опасности популярного блюда.