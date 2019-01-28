Как принимать лекарства: Супрун предупредила об опасности

Лекарства можно запивать только водой, а не газировкой, кофе или молоком.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Если для одних препаратов критической разницы нет, то с другими нужно быть очень осторожными. Несоблюдение инструкции применения приведет к тому, что лекарства будут недееспособны или нанесут вред", – предупредила она.

По ее словам, лучше всего лекарства запить стаканом воды. И при этом всегда нужно следовать инструкциям для медицинских препаратов.

Delfi

Также, если нет воды, можно запивать едва теплым чаем.

Не рекомендуется использовать для этого кофе. "Кофеин может взаимодействовать с рядом препаратов, которые разрушаются той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств", – написала и.о. министра.

А молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксина и норфлаксина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развенчала очередной миф о прививках. Она заявила, что одновременная вакцинация от нескольких заболеваний не приносит вреда здоровью.

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