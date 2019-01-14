Как предсказать смерть человека: создан сенсационный способ

Ученые США и Великобритании разработали метод определения биологического возраста людей по микрофлоре кишечника.

Данные о биологическом возрасте можно использовать для предотвращения преждевременной смерти человека, если в ходе анализа будут выявлены тревожные признаки, пишет bioRxiv.

В новом исследовании приняли участие 1165 человек возрастом 20-90 лет, у которых взяли 3663 образца кишечного микробиома.

Биологи определили состав микрофлоры в каждом случае и связали его с биологическим возрастом добровольцев. Полученные данные, включающие свойства каждого вида микроорганизма, были использованы для глубокого обучения нейронной сети, состоящей из трех скрытых слоев с 512 узлами в каждом, обрабатывающих поступающую информацию.

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В качестве обучающей выборки были использованы 90% образцов, остальные применялись для проверки.

Как показало тестирование, обученная нейронная сеть предсказывала возраст человека по составу его микрофлоры с погрешностью в 3,94 года. Дальнейший анализ продемонстрировал, что биологический возраст человека определяют 39 таксонов микроорганизмов.

Оказалось, что старение мало связано с наличием в кишечнике полезных или вредных бактерий. Например, число клеток патогенного микроорганизма Campylobacter jejuni, вызывающего диарею, с возрастом уменьшалось, а виды рода Eubacterium, полезного для человека, наоборот, увеличивали свою численность.

Кроме того, микроорганизмы, характерные для старых людей, не обязательно способствуют старению и развитию связанных с возрастом заболеваний.

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