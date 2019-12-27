Как повысить иммунитет зимой: врач дала простые советы

В холодное время года необходимо помогать своему организму, в частности, повышать иммунитет. Для этого обходимо тщательно следить за питанием, вовремя ложиться спать и чаще бывать на свежем воздухе.
Об этом на своей странице в Instagram написала нутрициолог Лачина Джанкулиева. Она поделилась советами, как зимой оставаться здоровыми и красивыми.
Еда
80% иммунных клеток находится в нашем кишечнике. Добавляйте больше пробиотической пищи, это ферментированные продукты: например квашеная капуста, огурцы.
Зимой вашими друзьями должны быть имбирь, куркума, чеснок, перец чили - это природные антибиотики и лимон - чтобы витамин С не разрушался, не добавляйте его в горячий чай, не используйте нож, поскольку при контакте с кислородом, витамин С разрушается, лимон можно проколоть и выдавливать в воду.
Врач рассказала, как повысить иммунитет зимой
blog.metro.ua
Уберите из своего рациона: сахар, белую рафинированную муку и молочку. Эти продукты сильно вредят нашему целостности нашего кишечника, кормят патогены.
Кормите "дружественные микроорганизмы", они укрепляют наш иммунитет. Для этого: ужинайте эубиотичным ужином.
Сон
Ложиться нужно до 23:00, поскольку в это время начинается выработка жизненно важных гормонов, в частности гормона роста, который способствует естественному восстановлению организма.
Свежий воздух
Каждый день устраивайте прогулки на свежем воздухе, проветривайте комнаты на ночь.
Промывайте нос
Как только приходите домой, надо мыть не только руки, но и нос. Удивитесь, сколько "черноты" там накапливается, и это попадает в наш организм.
Наполняйте дефициты
Особенно для иммунитета важен уровень витамина Д. Вы знаете какой у вас витамин Д?
Началась холодная пора, срочно нужно начать помогать иммунитет. ⠀ В добавках, Которые можно использовать при первых признаках простуды, я уже написала по тегу # простуда_Джанкулиева. ⠀ Сегодня будут # лайфхак, как зимой оставаться здоровыми. ⠀ Еда🥦🥑🍏 ⠀ 80% наших иммунных клеток, находится в нашем кишечнике. ⠀ ☘️Добавляйте больше пробиотическое еды, это ферментированный продукты: например квашенная капуста, огурцы. ☘️Зимой вашими друзьями Должны быть имбирь, куркума, чеснок, перец чили - это природные антибиотики, и лимон - чтоб витамин С не разрушался, не прибавляет его в горячий чай, не Используйте нож, т.к. при контакте с кислородом, витамин С разрушается, можно лимон Проколоть и выдавливать в воду 😉. ☘️Уберите из своего рациона: сахар, белую рафинированную муку и молочке. Эти продукты сильно вредят нашему целостности нашего кишечника, кормят патогены. ☘️Кормите "Дружественные микроорганизмы", они укрепляют наш иммунитет. Для этого: ужинайте эубиотическим ужином # эубиотики_Джанкулиева. ⠀ Сон😴 💤 ⠀ ложиться нужно до 23:00, т.к. в это время начинается выработка жизненно принципиальных гормонов, в частности гормона роста, який способствует естественному восстановлению организма. О сне есть подробный пост # джанкулиева_про_сон. ⠀ Свежий воздух 🌲🌳💨 ⠀ Каждый день устраиваю прогулки на свежем воздухе, проветривайте комнаты на ночь. ⠀ промывайте нос ⠀ Как только, приходите домой, нужно мыть Не только руки, но и нос. Удивитесь, сколько "черноты" там накапливается, и это попадает в наш организм. ⠀ Восполняйте дефициты 💊 ⠀ Особенно для иммунитета важен уровень витамина Д. Вы знаете какой у вас витамин Д? ⠀ 📌Еслы Вы знаете, что частые простудный заболевания ваши вечные спутники и вашему организму нужна поддержка, приходите на индивидуальную консультацию, состав вашу индивидуальную программу оздоровления. ⠀ Стоимость 2500 Для записи напишите в Директ. ⠀ Какие у вас есть зимние секреты для крепкого иммунитета?
Как писал OBOZREVATEL, во время занятий спортом вопрос стабильной работы иммунной системы приобретает особую остроту, ведь организм спортсмена испытывает дополнительные физические нагрузки через повышенные требования к организму.
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