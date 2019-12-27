Как повысить иммунитет зимой: врач дала простые советы

В холодное время года необходимо помогать своему организму, в частности, повышать иммунитет. Для этого обходимо тщательно следить за питанием, вовремя ложиться спать и чаще бывать на свежем воздухе.

Об этом на своей странице в Instagram написала нутрициолог Лачина Джанкулиева. Она поделилась советами, как зимой оставаться здоровыми и красивыми.

Еда

80% иммунных клеток находится в нашем кишечнике. Добавляйте больше пробиотической пищи, это ферментированные продукты: например квашеная капуста, огурцы.

Зимой вашими друзьями должны быть имбирь, куркума, чеснок, перец чили - это природные антибиотики и лимон - чтобы витамин С не разрушался, не добавляйте его в горячий чай, не используйте нож, поскольку при контакте с кислородом, витамин С разрушается, лимон можно проколоть и выдавливать в воду.

Врач рассказала, как повысить иммунитет зимой blog.metro.ua

Уберите из своего рациона: сахар, белую рафинированную муку и молочку. Эти продукты сильно вредят нашему целостности нашего кишечника, кормят патогены.

Кормите "дружественные микроорганизмы", они укрепляют наш иммунитет. Для этого: ужинайте эубиотичным ужином.

Сон

Ложиться нужно до 23:00, поскольку в это время начинается выработка жизненно важных гормонов, в частности гормона роста, который способствует естественному восстановлению организма.

Свежий воздух

Каждый день устраивайте прогулки на свежем воздухе, проветривайте комнаты на ночь.

Промывайте нос

Как только приходите домой, надо мыть не только руки, но и нос. Удивитесь, сколько "черноты" там накапливается, и это попадает в наш организм.

Наполняйте дефициты

Особенно для иммунитета важен уровень витамина Д. Вы знаете какой у вас витамин Д?

Как писал OBOZREVATEL, во время занятий спортом вопрос стабильной работы иммунной системы приобретает особую остроту, ведь организм спортсмена испытывает дополнительные физические нагрузки через повышенные требования к организму.

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