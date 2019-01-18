Ну что, период оливье-мандаринов-еще оливье-много сладкого закончился? Выдыхаем и быстренько приходим в форму!

Самый действенный метод – заклеить рот скотчем, закрыть холодильник на ключ и пару неделек пожить в таком режиме.

Но если вы не готовы к таким радикальным мерам, ловите методы помягче.

Идите-ка вы в баню!

Мое любимое средство для похудения – баня. Регулярное ее посещение: 1-2 раза в неделю, избавит от 2-5 лишних килограммов. Причем худеть будете не за счет обезвоживания, эффект которого длится ровно столько времени, пока не восполните потери жидкости. А благодаря:

ускорению обмена веществ,

снижению уровня стресса,

ухудшению аппетита,

которым способствуют тепловые процедуры.

Плюс, с потом уйдут все те вредности, которыми богаты новогодние застолья.

А если вы не переносите влажность и высокие температуры русской бани, попробуйте финскую или инфракрасную сауны.

Новости Идеальный вариант для завтрака

Не пей, козленочком станешь!

Больше пейте чистой воды в течение дня.

К утренней воде натощак добавьте сок 1/3 лимона или 1 ч.л. домашнего яблочного уксуса. Это стимулирует иммунитет и повышает метаболизм.

Добавьте детокс-напитки. Они мягко освобождают организм от шлаков и токсинов, улучшают пищеварение, тонизируют организм и возвращают чувство бодрости, которое теряется при перееданиях.

Простые очищающие напитки: имбирный чай и настой шиповника.

Для приготовления имбирного чая возьмите 2-3 см корня имбиря, натрите на мелкой терке и залейте 0,5 л кипяченой воды. Дайте настояться под закрытой крышкой 15 минут. Затем добавьте 1 ст.л. меда и сок лимона по вкусу.

Для настоя залейте 2-3 ст.л. плодов шиповника 0,5 л кипятка и оставьте в термосе хотя бы на пару часов, лучше на ночь. В готовый напиток добавьте 1 ст.л. меда.

Пейте в течение дня между приемами пищи.

Беги, Лола, беги!

Ну и какое похудение без активных физических нагрузок? Без этого никак. 3-5 посещений спортзала в неделю – святое. Либо полноценные тренировки под Ютуб дома. Чередуйте кардио и силовые нагрузки.

Обязательно – зарядка с утра, хотя бы пару минут на разминку, суставную гимнастику, любимые упражнения из йоги или танцы под бодрящую музыку.

И в течение дня, несмотря на мороз, больше двигайтесь. Если не любите холод, ходите в помещениях с этажа на этаж по лестнице, просто шагайте дома под любимый сериал. Включайте фантазию, чтобы заставить тело больше двигаться.

Начните следовать этим советам, и уже через пару-тройку недель вы вернете себе доновогодние формы.

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