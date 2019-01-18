Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Новости здоровья

Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Как похудеть после праздников

590

Ну что, период оливье-мандаринов-еще оливье-много сладкого закончился? Выдыхаем и быстренько приходим в форму!

Самый действенный метод – заклеить рот скотчем, закрыть холодильник на ключ и пару неделек пожить в таком режиме.

Но если вы не готовы к таким радикальным мерам, ловите методы помягче.

Идите-ка вы в баню!

Мое любимое средство для похудения – баня. Регулярное ее посещение: 1-2 раза в неделю, избавит от 2-5 лишних килограммов. Причем худеть будете не за счет обезвоживания, эффект которого длится ровно столько времени, пока не восполните потери жидкости. А благодаря:

  • ускорению обмена веществ,

  • снижению уровня стресса,

  • ухудшению аппетита,

которым способствуют тепловые процедуры.

Плюс, с потом уйдут все те вредности, которыми богаты новогодние застолья.

А если вы не переносите влажность и высокие температуры русской бани, попробуйте финскую или инфракрасную сауны.

Новости
Идеальный вариант для завтрака

Не пей, козленочком станешь!

Больше пейте чистой воды в течение дня.

К утренней воде натощак добавьте сок 1/3 лимона или 1 ч.л. домашнего яблочного уксуса. Это стимулирует иммунитет и повышает метаболизм.

Добавьте детокс-напитки. Они мягко освобождают организм от шлаков и токсинов, улучшают пищеварение, тонизируют организм и возвращают чувство бодрости, которое теряется при перееданиях.

Простые очищающие напитки: имбирный чай и настой шиповника.

Для приготовления имбирного чая возьмите 2-3 см корня имбиря, натрите на мелкой терке и залейте 0,5 л кипяченой воды. Дайте настояться под закрытой крышкой 15 минут. Затем добавьте 1 ст.л. меда и сок лимона по вкусу.

Для настоя залейте 2-3 ст.л. плодов шиповника 0,5 л кипятка и оставьте в термосе хотя бы на пару часов, лучше на ночь. В готовый напиток добавьте 1 ст.л. меда.

Пейте в течение дня между приемами пищи.

Новости
3 полезных ужина, от которых не поправляются

Беги, Лола, беги!

Ну и какое похудение без активных физических нагрузок? Без этого никак. 3-5 посещений спортзала в неделю – святое. Либо полноценные тренировки под Ютуб дома. Чередуйте кардио и силовые нагрузки.

Обязательно – зарядка с утра, хотя бы пару минут на разминку, суставную гимнастику, любимые упражнения из йоги или танцы под бодрящую музыку.

И в течение дня, несмотря на мороз, больше двигайтесь. Если не любите холод, ходите в помещениях с этажа на этаж по лестнице, просто шагайте дома под любимый сериал. Включайте фантазию, чтобы заставить тело больше двигаться.

Начните следовать этим советам, и уже через пару-тройку недель вы вернете себе доновогодние формы.

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга ФоминаОльга Фомина
Тема
Диеты и фитнес
Теги
похудениеФитнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины