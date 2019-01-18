Ну что, период оливье-мандаринов-еще оливье-много сладкого закончился? Выдыхаем и быстренько приходим в форму!
Самый действенный метод – заклеить рот скотчем, закрыть холодильник на ключ и пару неделек пожить в таком режиме.
Но если вы не готовы к таким радикальным мерам, ловите методы помягче.
Идите-ка вы в баню!
Мое любимое средство для похудения – баня. Регулярное ее посещение: 1-2 раза в неделю, избавит от 2-5 лишних килограммов. Причем худеть будете не за счет обезвоживания, эффект которого длится ровно столько времени, пока не восполните потери жидкости. А благодаря:
ускорению обмена веществ,
снижению уровня стресса,
ухудшению аппетита,
которым способствуют тепловые процедуры.
Плюс, с потом уйдут все те вредности, которыми богаты новогодние застолья.
А если вы не переносите влажность и высокие температуры русской бани, попробуйте финскую или инфракрасную сауны.
Не пей, козленочком станешь!
Больше пейте чистой воды в течение дня.
К утренней воде натощак добавьте сок 1/3 лимона или 1 ч.л. домашнего яблочного уксуса. Это стимулирует иммунитет и повышает метаболизм.
Добавьте детокс-напитки. Они мягко освобождают организм от шлаков и токсинов, улучшают пищеварение, тонизируют организм и возвращают чувство бодрости, которое теряется при перееданиях.
Простые очищающие напитки: имбирный чай и настой шиповника.
Для приготовления имбирного чая возьмите 2-3 см корня имбиря, натрите на мелкой терке и залейте 0,5 л кипяченой воды. Дайте настояться под закрытой крышкой 15 минут. Затем добавьте 1 ст.л. меда и сок лимона по вкусу.
Для настоя залейте 2-3 ст.л. плодов шиповника 0,5 л кипятка и оставьте в термосе хотя бы на пару часов, лучше на ночь. В готовый напиток добавьте 1 ст.л. меда.
Пейте в течение дня между приемами пищи.
Беги, Лола, беги!
Ну и какое похудение без активных физических нагрузок? Без этого никак. 3-5 посещений спортзала в неделю – святое. Либо полноценные тренировки под Ютуб дома. Чередуйте кардио и силовые нагрузки.
Обязательно – зарядка с утра, хотя бы пару минут на разминку, суставную гимнастику, любимые упражнения из йоги или танцы под бодрящую музыку.
И в течение дня, несмотря на мороз, больше двигайтесь. Если не любите холод, ходите в помещениях с этажа на этаж по лестнице, просто шагайте дома под любимый сериал. Включайте фантазию, чтобы заставить тело больше двигаться.
Начните следовать этим советам, и уже через пару-тройку недель вы вернете себе доновогодние формы.
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