Почему летом большинство худеет без особых усилий? Да потому что летом в жару аппетит слабый, жажда вынуждает пить больше простой воды, да и рацион насыщается продуктами богатыми клетчаткой. Плюс, конечно, жизнь становится активной: хочется гулять, купаться, кататься на велосипеде, больше времени быть в движении на свежем воздухе.

Однако сегодня поговорим о питании. Как сделать летний рацион здоровым и располагающим к избавлению от лишних килограммов.

Основные постулаты любой диеты – убрать сладкое, мучное, жареное, копченое, соленое и другую тяжелую пищу. Летом как раз сделать это легко. Тяжести в организме не хочется, а сладости можно спокойно заменять фруктами и ягодами. Также всеми любимая клетчатка, выметающая ненужные скопления шлаков, что позволяет быстрее худеть, в избытке присутствует в летних продуктах с грядки. Еще останется заменить вредные напитки чистой водой комнатной температуры и считайте дело сделано. Лишние килограммы начнут растворяться словно масло на солнышке.

В теории звучит гладко, давайте разберем на практике.

Итак, летний завтрак всем без исключения рекомендую заменить зеленым коктейлем. О пользе хлорофилла и в целом зелени, которая в измельченном виде усваивается эффективнее писала уже не раз. Поэтому подкину лишь мои любимые рецепты этого солнечного напитка.

Классический: банан, горсть любых ягод по сезону и пучок шпината.

Овощной: огурец, перец болгарский, пучок салата.

Бахчевой: 300-500 гр мякоти дыни, пучок укропа.

Количество воды добавляйте исходя из собственных вкусовых предпочтений: от 0,5 до 1,5 стакана на порцию. Тщательно перемешивайте ингредиенты в стационарном блендере, чтобы не оставалось комочков.

Как показала практика, даже если кроме завтрака остальной рацион останется прежним, зеленые коктейли уже сами по себе придадут стройности и свежести внешнему виду. Только пить их нужно регулярно, каждое утро хотя бы в течение одного месяца.

Ну а если готовы меняться сильнее, идем дальше.

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На обед, который как правило у большинства проходит в стенах офиса рекомендую оставить любую белковую пищу: приготовленные на пару или запеченные мясо, птицу, рыбу, бобовые, но только кушать без традиционного гарнира. Лучше с салатом из свежей зелени и овощей. Либо, наоборот, оставлять один гарнир с тем же салатом. Чередуйте.

Ну и ужин, который все диетологи мира рекомендуют "отдать врагу" сделайте максимально легким. Овощи на пару, тот же салат из зелени – максимум пользы и комфорта для готовящегося к отдыху ЖКТ.

Перекусы в первой половине дня – ягоды и фрукты, во второй – горсть орешков или семечек, лучше замоченных.

Вот и весь летний рацион. Легко, просто, здорово! Наслаждайтесь вкусом и свежестью продуктов, и при этом худейте!

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