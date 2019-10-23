Как подготовить организм к зиме: назван топ полезных продуктов

В холодное время года необходимо разнообразить свой рацион продуктами, которые восполнят витаминный дефицит и помогут организму бороться с различными заболеваниями.

Бороться с холестерином, который часто повышается именно зимой, поможет добавление в блюда небольшого количества пищевой соды, пишет English news track life.

"Вряд ли остался человек, который не знает о пользе имбиря. Он помогает бороться с заболеваниями желудка и дискомфортом. Также он полезен от боли в суставах и отечности", – уточнили диетологи.

В топ полезных зимних продуктов попал и чеснок. Он хорошо действует на кровяное давление, держит уровень сахара в норме и благотворно влияет на пищеварение.

Куркума нормализует работу сердца и всей сердечно-сосудистой системы, поэтому медики призывают не игнорировать и эту специю.

Чеснок особенно полезен зимой Еда +

Как писал OBOZREVATEL, известный диетолог объяснил, почему пальмовое масло не является таким вредным для здоровья и похудения, как утверждают многие противники этого продукта.

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