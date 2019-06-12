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/Новости медицины

Как пережить адскую жару в Украине: лайфхаки от врача

1.3тЧитать материал на украинском

Жара в Украине усиливается и, по прогнозам синоптиков, продержится минимум до 17 июня. Медики рекомендуют соблюдать питьевой режим, поменьше находиться на улице и исключить алкоголь.

О том, как пережить жаркий период в условиях современного города, в эфире ObozTV рассказал кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко.

Лайфхак №1. Передвигаться по городу по тенистым сторонам улиц.

Если приходится какое-то время находиться на солнце, Сидоренко советует обязательно покрывать голову кепкой, а еще лучше – шляпой с широкими полями. Не зря именно такие шляпы предпочитают во Вьетнаме и других южных странах.

Лайфхак №2. Смочить кепку водой или повязать на шею мокрый платок.

"Вы будете чувствовать себя намного лучше, – заверил врач. – Смоченный водой и повязанный на шее платок тоже может помочь снизить температуру крови, которая поступает в головной мозг, и тем самым позволит избежать солнечного удара".

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Лайфхак №3. Охладить бутылку воды за счет… солнца.

"Туристы и яхтсмены очень хорошо знают, как можно охладить бутылку воды. Смачиваете в воде какую-то тряпку, обматываете вокруг бутылки и выставляете на солнце. За счет испарения воды температура снижается примерно на 3-5-7 градусов", – поделился Сидоренко.

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Лайфхак №4. Пить столько воды, сколько нужно вашему организму.

Сидоренко подчеркнул, что призыв "Не пить много воды, потому что будет еще больше хотеться пить" – абсолютно не правильный. Наоборот, питье усиливает режим потоотделения, который помогает охладить тело.

Однако слепо выполнять рекомендацию "много пить", по его словам, тоже не стоит. В этом вопросе надо ориентироваться на состояние своего здоровья, сердца, почек и т.д.

"Нужно регулировать режим питья. Т.е. если у вас увеличиваются отеки, то надо или немного уменьшить количество жидкости, или обратиться к врачу, чтобы он назначил большую дозу тех лекарств, которые помогают освободить организм от лишней жидкости", – объяснил медик.

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Лайфхак №5. На жаре – только кефир и водичка.

Настоятельно рекомендуется исключить в жару любые алкогольные напитки.

"При употреблении алкоголя происходит обезвоживание, при обезвоживании повышается риск образования тромбов, тромбы могут приводить к острому инфаркту миокарда, инсульта, ишемии конечностей. Это опасно", – предупредил Сидоренко.

Украинцам предстоит спасаться от жары еще не один день

Украинцам предстоит спасаться от жары еще не один день

mumbaifoodie.com

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине ожидается на протяжении июня и июля. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, "пиковые" температуры (до +37 °C) будут держаться до 16 июня, а затем с 22 до 31 июля.

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Темы
Прогноз погодыПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Виктор Сидоренко
Место
Украина
Теги
Советы врача погодаздоровьеотдых
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