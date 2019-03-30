"Как пережить выборы": Супрун дала важные советы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы для членов избирательных комиссий, наблюдателей и команды экзит-полов о том, "как здорово пережить выборы".

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook. Супрун обратила внимание на то, что многим участникам избирательного процесса 31 марта предстоит работать с утра до глубокой ночи.

Поэтому она поделилась советами, "которые помогут выдержать сутки, в которых мало сна, свежего воздуха и движения, зато много людей и значительная потребность в концентрации внимания".

Иллюстрация Радио Свобода

Возьмите с собой еду. Как подчеркнула и.о. министра, заказать пиццу — не вариант.

"Она сухая, малопитательная, вам захочется еще. Грызть печенье — то же самое. Вам нужны питательные вещества, а не просто калории", — написала Супрун.

Она советует взять с собой яблоки, бананы, курагу, чернослив, мандарины, а также пищу, содержащую белки (омлет, орехи, сыр, мясо).

Пейте воду. Супрун отмечает, что если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость, скорее всего, это жажда. Ориентироваться стоит на 3 литра простой воды для одного человека, без учета чая и кофе.

Иллюстрация pexels.com

Возьмите зубную щетку и пасту. "Возможно, ощущение чистых зубов и ухоженности поможет вам чувствовать себя "свежее", а также станет помехой бесполезным перекусам", — сказано в посте.

Мойте руки и возьмите полотенце. Контакт с бюллетенями и большим количеством людей, по словам и.о. министра, оставляют на руках грязь, бактерии и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми.

"Решается это за 20 секунд мытья рук теплой водой и мылом. Сушить же руки лучше собственным полотенцем, и вряд ли на участках будут бумажные салфетки. К тому же антибактериальные спреи и салфетки не очищают нормально руки, а в фильтрах сушилок для рук может быть полно бактерий", — предупредила Супрун.

Возьмите сухие и влажные салфетки. Позаботьтесь о своем комфорте и гигиене.

Иллюстрация pexels.com

Делайте приседания или просто вставайте и растягивайтесь время от времени. Если много сидеть или стоять, то рано или поздно все начнет болеть.

"Мы понимаем, что вы пришли на ответственную работу, а не в спортзал, но уверены, что у вас найдется одна минута — пока греется вода на чай, пока движется очередь в туалет — сделать 20 приседаний и предотвратить застой крови в венах и боли в пояснице", — отмечается в посте.

Министр также советует больше ходить, а не стоять, так как работа мышц поможет крови двигаться по венам.

Проветривайте участок. Супрун обратила внимание на то, что нехватка кислорода и избыток углекислого газа приводят к сонливости и к недостатку внимания.

По ее словам, самый эффективный способ проветривания — открыть окна полностью на несколько минут.

Иллюстрация pexels.com

Поздоровайтесь с коллегами за руку и улыбайтесь. И.о. министра пишет, что контакт — рукопожатие — вызывает выделение нейромедиатора окситоцина, что поможет почувствовать друг к другу доверие.

Возьмите аптечку. "Надеемся, выборы пройдут без инцидентов, но не исключено, что кто-то из комиссии или избирателей порежет палец бумагой, или у кого-то поднимется температура, заболит голова, или человек потеряет сознание из-за нехватки кислорода. К этому надо быть готовым", — предупреждает Супрун.

Возьмите переменную и теплую одежду. В посте сказано, что чем больше человек будете хотеть спать, тем сильнее он будет мерзнуть.

"Когда тело нуждается во сне, то меньше гормонов щитовидной железы, растет уровень мелатонина, а уровень гормона стресса и боевой готовности кортизола сходит на нет. Поэтому температура тела несколько снизится, а вам может понадобиться свитер", — советует министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как избежатьпоявления свободных радикалов в человеческом организме, намекнув на их схожесть с членами РП.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!