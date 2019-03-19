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/Дерматология

Как отличить родинки и веснушки от рака кожи: названы главные признаки

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Дерматологи выделили типы опасных родинок, на появление которых стоит обращать внимание. Они могут сигнализировать о наличии злокачественных образований или скором их появлении.

Даже обычные плоские родинки, невусы, которые обычно появляются в детском или подростковом возрасте, могут нести угрозу. Правда, только в том случае, если возникнут после 50 лет. К такому выводу пришли медики Лондонской дерматологической клиники и доктор из Сиднея Стефан Шумак, пишет The Daily Mail.

Также они могут быть опасными, если кровоточат, чешутся или болят. В таком случае стоит срочно обратиться к медикам.

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"Они обычно не встречаются у людей старше 50 лет, и если они это делают, за ними нужно внимательно следить, так как они с большей вероятностью превращаются в меланому", ‒ пояснил доктор Шумак.

Родинки

Родинки

The Daily Mail

Чуть приподнятые над кожей пятнышки коричневого цвета обычно не несут опасности и являются доброкачественными. Обследовать их нужно, если родинки начнут чесаться и болеть.

Интрадермальные родинки, которые часто принимают за бородавки, обычно выглядят как телесные или слегка коричневые бугорки. Чаще всего встречаются на голове, шее или верхней части туловища. Дерматологи утверждают, что в основном они не опасные, хотя их и следует иногда проверять.

Веснушки оказались самыми безопасными родинками, которые не требуют лечения или врачебных наблюдений.

Пигментные пятна обычно связаны с повреждением кожи солнечными лучами. Они плоские, коричневые и, в отличии от веснушек, не исчезают. В целом они безопасны, но обратить внимание стоит на темные ровные пятна, которые со временем меняют цвет или увеличиваются.

Такие родинки могут превратиться в рак кожи, который поражает несколько слоев эпидермиса.

Атипичные родинки больше 55 миллиметров в диаметре обычно встречаются у светлокожих людей. В случае появления нужно срочно обратиться к медикам, поскольку это может быть сигналом появления меланомы.

Атипичные родинки

Атипичные родинки

The Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, ультрафиолетовое излучение и жара могут быть вредными для здоровья. В частности, чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития онкологической болезни.

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