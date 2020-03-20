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Как остановить панику из-за коронавируса: МОЗ дал советы

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В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации по этическому освещению ситуации вокруг COVID-2019.

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Как отметил председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, в условиях пандемии основным инструментом противодействия панике становится обеспечение непрерывного доступа к правдивой и проверенной информации, передает Telegram канал "Коронавирус инфо", верифицированный МОЗ Украины.

"Именно на журналистов ложится ответственность за то, как будет реагировать население. А значит, каждая формулировка имеет значение", – отметил он.

Как остановить панику из-за коронавируса: МОЗ дал советы

Telegram \ Коронавирус_инфо

Так, в частности, журналистам рекомендовали не приписывать заболевание определенной стране или этничности: "вирус из Уханя", "китайский вирус", "азиатский вирус". Вместе с тем, корректно называть вирус полным названием Covid-19: Со – Corona, vi – virus, d – diases (заболевание), 2019 – год распространение вируса и употреблять словосочетание "люди, больные Covid-2019".

Вместе с тем, в Минздраве отметили, что некорректно писать, что люди "распространяют вирус", "заражают других", "переносят Covid-19".

В рекомендациях также отмечается, что в публикациях стоит подчеркивать необходимость мер и своевременного лечения, подчеркивать эффективность раннего тестирования при наличии симптомов заболевания.

В то же время некорректно распространять слухи и эмоциональные преувеличения: "чума", "апокалипсис" и т.п., называть больных жертвами, пострадавшими от Covid-19.

Как остановить панику из-за коронавируса: МОЗ дал советы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве сообщили, что инфицированный коронавирусом пациент из Черновцов полностью выздоровел, сегодня его выписывают из больницы

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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