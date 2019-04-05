Как оформить больничный у частного врача: подробная инструкция

Министерство здравоохранения Украины разъяснило гражданам, как получить больничный у частного врача.

Порядок выдачи документов медиками, которые работают как физические лица- предприниматели, был опубликован на сайте Минздрава. Процедура занимает больше времени, чем в государственной больнице, однако действует по тому же правилу.

Что нужно знать, чтобы получить больничный у врача-ФЛП:

В первую очередь украинцам порекомендовали проверить лицензию лечащего врача, поскольку он работает по тем же требованиям, что и его коллеги из государственных и частных медучреждений.

Важно знать, что врачам-ФЛП предоставлено право выдавать больничные листы.

Больничный у частного врача fakty.com.ua

Врач, в том числе и частный, имеет право выдать лист нетрудоспособности на срок до пяти календарных дней с последующим продлением его, в зависимости от тяжести заболевания, до 10 календарных дней.

При этом, врачу-ФЛП предоставлена возможность инициировать формирование специальной комиссии в учреждении здравоохранения, которое предоставляет первичную медицинскую помощь, чтобы оценить степень тяжести состояния больного и продлить лист нетрудоспособности на более долгое время.

Следует обратить внимание также на то, что частным врачам не нужна специальная государственная аккредитация для выписки больничных листов.

В Минздраве также напомнили, что до конца года выдача листов нетрудоспособности будет переведена в электронную форму. На работу врачей-ФЛП это никак не повлияет, поскольку им предоставят равный с другими медучреждениями доступ к электронной системе здравоохранения.

vtk64.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом апреля в Украине вступили в силу новые правила медицинского обслуживания, в соответствии с которыми врач не будет принимать больных без подписанной декларации.

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