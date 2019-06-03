Как не болеть и дольше жить: раскрыт секрет правильного отдыха

Работающим людям необходим отпуск не менее трех недель в год, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонного возраста. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо.

Даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. А вот слишком длительный отдых вреден, пишет РИА "Новости".

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Больше отдыхаешь – медленнее стареешь

Летом 2016 года сотня женщин в возрасте от 30 до 60 лет бесплатно провела шесть дней в четырехзвездочном отеле в Калифорнии. От участниц эксперимента требовалось только сдать кровь перед отдыхом и сразу после него, а затем трижды в течение года ответить на вопросы о самочувствии.

Анализ полученных данных показал, что каникулы не только благотворно влияют на психологическое состояние (на седьмой день у всех участниц эксперимента снизился уровень тревоги и стресса), но и меняют активность некоторых генов. В первую очередь речь идет об участках генома, связанных с иммунной системой, биохимическим ответом организма на стресс и производством бета-амилоидов. Неправильный метаболизм этих белков винят в нарушениях сна и памяти, развитии болезни Альцгеймера.

Также у всех отдыхающих в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма. Кроме того, у тех женщин, которые в отеле ежедневно занимались медитацией, была более активна теломераза — энзим, важный для долголетия. Оздоровительный эффект каникул сохранялся в течение десяти месяцев.

Не меньше трех недель в год

Однако не всякий отпуск одинаково полезен, выяснили исследователи из Университета Хельсинки. Если отдых нерегулярный и длится меньше трех недель в году, то в будущем это может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта. Ученые проанализировали данные о тысяче мужчин, находящихся в группе риска по болезням сердца и сосудов. Оказалось, что положительный эффект от занятий спортом, правильного питания и регулярных медицинских обследований серьезно уменьшается, если человек мало отдыхает. По результатам исследования, те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня, умирали на 37 процентов чаще.

Отдыхать надо часто, но недолго

По мнению британских специалистов, отпуск нужен через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев. В противном случае возрастает агрессивность человека, падает концентрация внимания и слабеет иммунитет.

При этом даже короткие четырехдневные каникулы значительно сокращают уровень стресса и улучшают самочувствие. А вот отдыхать слишком долго не стоит. Нидерландские ученые установили, что положительный эффект от отпуска продолжительностью больше двух недель слабее, чем от краткосрочного. Кроме того, возникает некоторая усталость от отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в новой редакции Трудового кодекса предлагается увеличить продолжительность отпуска с 24 до 28 календарных дней за каждый рабочий год.

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