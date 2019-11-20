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/ Блоги - Новости здоровья

Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Как лечить грипп и простуду: пять природных антисептиков

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Ну что, осталось меньше месяца до календарной зимы, а это означает: "Привет таблетки, спреи и антибиотики!" Но не обязательно бежать за ними в аптеку, природа давно о нас позаботилась и создала свои лекарства. Они не нанесут такого вреда организму, как химпрепараты. У них практически нет побочных действий, и они в разы дешевле. А еще природные антибиотики защищают сразу и от бактерий, и от вирусов, и от грибков.

Ну что, убедила? Тогда давайте запасаться.

Гранат

Плод граната стимулирует отток мокроты при бронхитах и пневмониях, улучшает работу поджелудочной железы. Гранатовый сок "чистит" кровь после перенесенных инфекций, помогает при простудах, кашле, воспалениях, высокой температуре, анемии.

Суточная доза для взрослого человека – 1 плод граната в день или сок из него.

С осторожностью принимайте при повышенной кислотности желудка (разбавляйте сок водой).

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Грейпфрут

Учеными подсчитано, что экстракт зерен грейпфрута способен бороться с 800 штаммами бактерий, 100 видами грибков, а еще эффективен против вирусов. Белые перегородки полезны для ЖКТ и снижают уровень холестерина в крови, а мякоть содержит полезные органические кислоты, минеральные соли, пектины и эфирные масла.

Рекомендуется съедать по половинке грейпфрута ежедневно для профилактики простуд всю зиму.

Противопоказан при язве и повышенной кислотности желудка.

Имбирь

Корень имбиря эффективен при лечении ОРЗ, простуд, ангины, ларингита, тонзиллита, бронхита и даже пневмонии. Т.к. обладает противовоспалительным, антимикробным и отхаркивающим действием.

Корешок размером с мизинец натрите на терке и добавьте в чай.

Будьте осторожны, если у вас проблемы с печенью, давлением, сердечно-сосудистой системой, а также при язве и обострении аллергий.

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Калина

Калина издревле считалась мощнейшим природным антибиотиком, спасающим от простуд, кашля, гриппа, ангины, бронхитах, пневмонии и авитаминозе.

Заваривайте свежие или сушеные ягоды калины в виде чая, но не злоупотребляйте во время беременности, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите и предрасположенности к расстройствам пищеварения.

Облепиха

Ягоды облепихи известны своими обеззараживающими, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Они полезны при фарингитах, тонзиллитах, поражении кожи и ослабленном иммунитете.

Морс и варенье из облепихи – отличная профилактика простуд. А облепиховое масло – лучшее средство для лечения ран, при повреждении слизистых оболочек рта и горла, например, при

ларингите или фарингите.

Нельзя употреблять, если у вас есть аллергия на каротин. Так же будьте осторожны при проблемах с печенью, панкреатите и холецистите.

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Автор
Ольга Фомина Ольга Фомина
Темы
грипп Жить здорово Здоровье ОРВИ
Место
Украина
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