Как избежать старения: найден способ существенно продлить жизнь

Ученые обнаружили молекулу, которая, возможно, играет одну из ключевых ролей в процессе старения.

Подавление активности этого соединения может способствовать значительному продлению жизни человека. К такому выводу пришли ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), сообщает "Лента.ру".

Они изучили связь между старением и РНК-связывающими белками. Последние присоединяются к молекулам матричной РНК (мРНК), которая несет информацию об аминокислотной последовательности клеточных белков от ядра, где содержится ДНК, в рибосомы.

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РНК-связывающие белки могут мешать мРНК участвовать в процессе трансляции или, наоборот, усиливают производство различных белков.

Исследователи использовали технологию CRISPR-Cas9 для подавления гена, кодирующего PUM2 в клетках икроножных мышц у грызунов. В результате функции митохондрий у старых животных значительно улучшились.

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