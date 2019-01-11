Как избежать старения: найден способ существенно продлить жизнь

Ученые обнаружили молекулу, которая, возможно, играет одну из ключевых ролей в процессе старения.
Подавление активности этого соединения может способствовать значительному продлению жизни человека. К такому выводу пришли ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), сообщает "Лента.ру".
Они изучили связь между старением и РНК-связывающими белками. Последние присоединяются к молекулам матричной РНК (мРНК), которая несет информацию об аминокислотной последовательности клеточных белков от ядра, где содержится ДНК, в рибосомы.
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РНК-связывающие белки могут мешать мРНК участвовать в процессе трансляции или, наоборот, усиливают производство различных белков.
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