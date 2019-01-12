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Как избавиться от лишнего веса после праздников: Супрун дала дельные советы

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После затяжных новогодних праздников возвращаться к привычному режиму питания нужно постепенно и взвешенно, чтобы не повредить здоровью.

В долгосрочной перспективе набранные килограммы могут быть вредными. Они обладают способностью накапливаться, если их игнорировать, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Именно поэтому важно, по ее словам, после праздников и перееданий избавиться от лишнего веса.

Как избавиться от лишнего веса после праздников: Супрун дала дельные советы

Taliya

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Супрун озвучила несколько дельных советов:

  • не ограничивайте себя в еде и не садитесь на строгие диеты. Различные "марафоны" сброс веса за 5 дней создают большой стресс для организма, как и переедание во время праздников. Старайтесь сделать свой рацион более здоровым - ешьте больше овощей и фруктов, клетчатки, злаковых и учитывайте размер порций;

  • не начинайте сразу с интенсивных физических нагрузок - это повышает риск получить травму;

  • Если будете у семейного врача - не забудьте измерить талию. Измерение окружности талии - наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество опасного абдоминального жира.

Как сообщал OBOZREVATEL, для снижения веса китайская медицина рекомендует не голодать, а удовлетворять свои потребности в пище на 50-70%.

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