Как быстро избавиться от икоты: действенные способы

Повлиять на появление икоты человек никак не может, а вот попробовать избавиться от этого не слишком приятного ощущения вполне ему по силам.

О наиболее действенных способах пишет "Рамблер". При этом специалисты уверяют, что икать каждый начинает еще в материнской утробе и в этом нет ничего плохого – виной тому блуждающий нерв, из-за которого диафрагма начинает самопроизвольно сокращаться.

1. Попробуйте пить иначе

Стакан с водой накройте салфеткой или бумажным полотенцем и выпейте жидкость через это "препятствие". Воду придется втягивать в себя, прилагая некоторые усилия, но так дыхание нормализуется, и икота пройдет.

Избавиться от икоты помогает вода

Также воду можно пить с другой стороны стакана. Придется наклонить голову иначе, но в итоге это и поможет справиться с икотой. Еще можно быстро сделать пару глотков воды: спазмы диафрагмы пройдут из-за ритмичных сокращений пищевода.

2. Съешьте лимон

Отлично помогает при икоте выпитая ложка лимонного сока. А также обычный сахар: нужно проглотить немного сахарного песка, при этом крупинки продукта должны попасть на основание языка – икота должна пройти. Отмечается, что такой же эффект наблюдается, если съесть чайную ложку порошка какао.

Помогает при икоте лимонный сок, сахар и даже какао

3. Альтернативные способы

Некоторые утверждают, что блуждающий нерв, являющийся "виновником" икоты, можно "поймать", если вставить в уши пальцы. Нерв касается и слуховой системы, поэтому икота должна прекратиться.

Помимо этого, "отвлечь" нервную систему от нее можно, если подышать в бумажный пакет – мозг бросит все ресурсы на то, чтобы избавиться от повышенного уровня углекислого газа и "забудет" про икоту.

Альтернативные способы избавления от икоты

Еще в качестве "отвлечения" советуют решать в уме сложные примеры или, например, называть все буквы иностранного алфавита в обратном порядке.

"Высуньте язык и подержитесь пальцами за его кончик. Таким образом стимулируется отверстие между голосовыми связками, дыхание становится ровнее, а икота пропадает", – утверждают те, кто уже проверил на себе такой метод.

В конце отметим, что распространенный способ – испугать кого-то, чтобы избавить от икоты, работает также по принципу психологического отвлечения.

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