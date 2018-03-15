Как и в каком случае теперь можно вызвать врача на дом: объяснение эксперта

Взаимоотношения между врачом и пациентом будут регулироваться порядком оказания первичной медицинской помощи.

Теперь коммуникация между ним и пациентами может проходить по телефону, а необходимость визита на дом остается на усмотрение медика. О том, кому и в каких случая звонить, "Обозревателю" рассказал врач, эксперт Общественного Совета при Минздраве Украины Евгений Гончар.

"Взаимоотношения между врачом и пациентом будут регулироваться порядком оказания первичной медицинской помощи. Он сейчас находится на общественном обсуждении на сайте Министерства здравоохранения, - говорит Гончар. - На данный момент там указано, что решение об оказании медицинской помощи на дому принимается врачом на его усмотрение. То есть, если он считает нужным - он приходит домой, не считает - не приходит".

Кому звонить, вызывая врача, определит конкретное медицинское учреждение - непосредственно специалисту, медсестре или в регистратуру, отмечает он. Номера телефонов будут указаны в декларации врача и пациента.

По телефону доктор может сообщить, что его визит на дом нецелесообразен, дать рекомендации о том, стоит ли пациенту самостоятельно обратиться за медпомощью, или дать практическую консультацию.

"Выбор идет не между визитом в амбулаторию или визитом к пациенту домой. Еще один возможный вариант - телефонная консультация", - отмечает он.

При этом, врача в этом вопросе никто не контролирует, говорит эксперт. Однако если пациенту нужна срочная медицинская помощь, то обращаться нужно в "скорую", а не к семейному врачу - он ограничен в способах оказания помощи при визите на дом, подчеркивает он.

По словам Гончара, вызывать врача целесообразно только в том случае, если пациент не может до него дойти сам физически - например, относится к маломобильной группе населения. В остальных следует либо обратиться в медучреждение самостоятельно, либо вызвать "скорую", если ситуация экстренная.

Напомним, Минздрав начал процесс перехода на новую модель вызовов врачей на дом. Раньше все вызовы пациентов регистрировались в книге записи вызовов врачей домой сотрудниками регистратуры. Врач, в свою очередь, должен был посетить всех этих пациентов и отчитаться об этом.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине кампания по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года.