Знаете, почему рыбы, живущие в холодных или глубоких морях, не мерзнут? Да потому что содержание Омега-3 жирных кислот у них максимальное. Люди, конечно, не рыбы, но Омега-3 и нам поможет пережить надвигающуюся зиму без повреждения кожи, без дрожи и замерзающих рук, носа и щек.
Употребление Омега-3 жирных кислот повышает устойчивость к холоду и снижает количество простуд через повышение холодовой устойчивости мембран клеток, улучшение несократительного термогенеза и поддержание тонуса сосудов кожи.
Бонусом приема Омега-3 станут:
• общее укрепление иммунитета,
• снижение холестерина в крови,
• улучшение мозговой деятельности и памяти,
• укрепление сердечно-сосудистой системы,
• улучшение состояния кожи, волос и ногтей,
• настройка гормонального фона,
• снижение уровня гормонов стресса.
Только вот наш организм самостоятельно не вырабатывает Омега-3, мы получаем его через пищу, чаще из рыбы. При этом лучше, чтобы рыба была дикой, а готовить ее желательно на пару (100 градусов – оптимальная температура для сохранности Омега-3) или эту рыбу можно просто засолить.
Также Омега-3 получают из капсул рыбьего или рыбного жира. Обратите внимание, что это разные продукты.
Рыбий жир получают из печени рыб методом горячего прессования. Но ведь печень – это фильтр, пропускающий через себя все токсичные вещества (соли тяжелых металлов, гормоны прикорма и т.д.). Да еще и жирные кислоты прогоркают (окисляются) при горячем прессовании. Поэтому так популярный во всем мире рыбий жир лучше заменить на рыбный.
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Рыбный жир добывается из спинок и мышц брюшной части рыбы методом холодного отжима с помощью давления и снижения температуры (чтобы избежать окисления). Пользы от такого продукта будет больше. И в отличие от рыбьего жира, он не имеет отвратительного запаха и вкуса.
Ну а чтобы Омега-3 из капсул рыбного жира усваивалась в полном объеме добавьте в рацион пищу богатую селеном.
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