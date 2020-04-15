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Как быстро уснуть: невролог дал простой совет

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Самой распространенной причиной того, что человек не может уснуть является то, что шторы пропускают свет. Поэтому их нужно заменить более плотными.

Об этом рассказал врач-невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л Шупика Владимир Костенко в интервью "Фактам". Он пояснил, что достаточно гормона сна, мелатонина, продуцируется только, когда человек спит в кромешной тьме, и регулирует он не только сон, но и энергетический баланс.

"Человек хорошо высыпается, встает бодрым и отдохнувшим, наполненным энергией. А если в спальне горит ночник, в окно с улицы пробивается свет фонаря, то выработка мелатонина ухудшается, и сон беспокойный", – пояснил Костенко.

Как быстро уснуть: невролог дал простой совет

АиФ

Невролог подчеркнул, что очень важно найти оптимальный баланс количества часов сна. Главное, по его словам, не перепать.

"Основной критерий – как человек себя чувствует после сна. Понаблюдайте за собой хотя бы неделю: когда вы идете в постель и в какое время просыпаетесь. На сон влияет множество факторов, начиная от курения и заканчивая тем, пьет ли человек кофе, и если да, то сколько чашек, достаточно ли свежего воздуха в спальне. Улучшают сон употребление рыбы, яиц, орехов, бобов", – добавил доктор.

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Автор
Глеб Иванов
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