МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Новости здоровья

Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Как быстро похудеть к Новому году: советы

926

Ну что, до нового года осталось 3 недели! Джингл-беллс уже звучат в голове? Суета подарков, продуктов, нарядов началась?

И как тут еще умудриться похудеть на пару-тройку наеденных в холода килограмм. Ловите советы быстрого похудения и пусть в новогоднюю ночь от вас будет взгляд не оторвать.

Первое, что нужно сделать – почистить кишечник. Самый щадящий способ – английская соль (или магнезия). Это легкое слабительное, которое отлично выводит окаменевшие остатки пищи. Проводить такую чистку лучше в выходные и находиться поближе к туалету. Возьмите 20-25 гр магнезии, растворите в 100-200 мл теплой воды и выпейте с утра натощак. В течение дня кушайте легкую пищу и пейте много воды.

Не стоит проводить такую чистку при тяжелых заболеваниях сердца или почек, при любых обострениях хроники и при дефиците жидкости в организме.

Идем дальше. Запланируйте ежедневное 10-минутное выполнение упражнений берпи. За 3 недели только им, пожалуй, под силу сжечь лишние килограммы без вреда для здоровья. А ведь мы худеем правильно, так что приступим.

Как быстро похудеть к Новому году: советы

Перед началом обязательно разогрейте все группы мышц и начинайте тренировку.

Из положения стоя присядьте, упритесь руками в пол.Одновременно обе ноги переместите назад, приняв позу планки на прямых руках.Из этого положения прыжком подтяните ноги к рукам.Поднимитесь на ноги и подпрыгните как можно выше, сделав хлопок над головой.Повторяйте упражнение без остановок 1-4 раз.Сделайте перерыв 1 минуту (в перерыве ходите, размахивайте руками, продолжайте небольшую активность)Повторяйте выполнять пункты 1-6 в течение 10 минут.

Упражнение не рекомендуется делать при гипертонии, сильной близорукости, поясничном остеохондрозе, избыточном весе. В этом случае замените его на 2 отдельных упражнения: отжимания и приседания.

Новости
3 полезных ужина, от которых не поправляются

Ну и напоследок – введите суточные голодания, в идеале – 2 дня в неделю (не подряд). Но если вы новичок в этом деле, то начинайте с одного.

Регулярные голодания не просто способствуют похудению. Они укрепляют иммунитет, очищают организм, оздоравливают микрофлору кишечника. Традиционное голодание – на воде. Но если вам сложно, начните просто практиковать сыроедные или монодни, дни на травяном чае с медом.

Перед тем, как начать голодать проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется суточное ограничение калорий при диабете, опухолях, хронических заболеваниях в стадии обострения. Беременным, кормящим, подросткам и людям старше 60 лет голодания стоит проводить с осторожностью.

Как быстро похудеть к Новому году: советы

Вот и все, эти три рекомендации помогут вам блестать на новогодней вечеринке.

Я тут не упомянула об активном образе жизни, правильном сне и питьевом режиме, отказа от мучного, жирного, сладкого – эти простые правила вы и без меня знаете. И, конечно, применяете, т.к. хотите похудеть.

Применяете же? ))

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

Читайте все новости по теме "похудение" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга ФоминаОльга Фомина
Темы
похудениеДиеты и фитнесНовый год
Место
Украина
Теги
похудениеФитнесдиета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины