Ну что, до нового года осталось 3 недели! Джингл-беллс уже звучат в голове? Суета подарков, продуктов, нарядов началась?

И как тут еще умудриться похудеть на пару-тройку наеденных в холода килограмм. Ловите советы быстрого похудения и пусть в новогоднюю ночь от вас будет взгляд не оторвать.

Первое, что нужно сделать – почистить кишечник. Самый щадящий способ – английская соль (или магнезия). Это легкое слабительное, которое отлично выводит окаменевшие остатки пищи. Проводить такую чистку лучше в выходные и находиться поближе к туалету. Возьмите 20-25 гр магнезии, растворите в 100-200 мл теплой воды и выпейте с утра натощак. В течение дня кушайте легкую пищу и пейте много воды.

Не стоит проводить такую чистку при тяжелых заболеваниях сердца или почек, при любых обострениях хроники и при дефиците жидкости в организме.

Идем дальше. Запланируйте ежедневное 10-минутное выполнение упражнений берпи. За 3 недели только им, пожалуй, под силу сжечь лишние килограммы без вреда для здоровья. А ведь мы худеем правильно, так что приступим.

Перед началом обязательно разогрейте все группы мышц и начинайте тренировку.

Из положения стоя присядьте, упритесь руками в пол.Одновременно обе ноги переместите назад, приняв позу планки на прямых руках.Из этого положения прыжком подтяните ноги к рукам.Поднимитесь на ноги и подпрыгните как можно выше, сделав хлопок над головой.Повторяйте упражнение без остановок 1-4 раз.Сделайте перерыв 1 минуту (в перерыве ходите, размахивайте руками, продолжайте небольшую активность)Повторяйте выполнять пункты 1-6 в течение 10 минут.

Упражнение не рекомендуется делать при гипертонии, сильной близорукости, поясничном остеохондрозе, избыточном весе. В этом случае замените его на 2 отдельных упражнения: отжимания и приседания.

Ну и напоследок – введите суточные голодания, в идеале – 2 дня в неделю (не подряд). Но если вы новичок в этом деле, то начинайте с одного.

Регулярные голодания не просто способствуют похудению. Они укрепляют иммунитет, очищают организм, оздоравливают микрофлору кишечника. Традиционное голодание – на воде. Но если вам сложно, начните просто практиковать сыроедные или монодни, дни на травяном чае с медом.

Перед тем, как начать голодать проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется суточное ограничение калорий при диабете, опухолях, хронических заболеваниях в стадии обострения. Беременным, кормящим, подросткам и людям старше 60 лет голодания стоит проводить с осторожностью.

Вот и все, эти три рекомендации помогут вам блестать на новогодней вечеринке.

Я тут не упомянула об активном образе жизни, правильном сне и питьевом режиме, отказа от мучного, жирного, сладкого – эти простые правила вы и без меня знаете. И, конечно, применяете, т.к. хотите похудеть.

Применяете же? ))

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