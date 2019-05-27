Как бросить курить: названа главная психологическая уловка

Чтобы бросить курить, нужно по-настоящему этого захотеть. В таком случае получится отказаться от сигарет с помощью простых и элементарных правил.

О наиболее эффективных методах, которые помогут расстаться с пагубной привычкой, в эфире ObozTV рассказала специалист отдела профилактики потребления табака и алкоголя ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Екатерина Рымаренко.

По словам Рымаренко, сначала человек должен твердо решить бросить курить. Затем – установить конкретную дату.

"Нужно разработать план отказа от курения. И это не пустые слова. Надо понимать, в каких ситуациях ты куришь и пытаться этих ситуаций избегать. Понимать, что делать в том случае, когда очень сильно захочется курить", – объяснила она.

Для людей, у которых высокий уровень никотиновой зависимости, специалист посоветовала прибегнуть к медикаментозной помощи (заместительной терапии). По ее словам, на сегодняшний день это единственный способ с доказанной эффективностью.

"И конечно, очень поможет в этом нелегком процессе поддержка друзей и родственников", – добавила Рымаренко.

Она подтвердила, что многим людям действительно помогает книга Алана Карра "Легкий способ бросить курить", которая предлагает разнообразные психологические уловки и приемы.

Бросив курить, также необходимо продумать правильный рацион и приучить свой организм к регулярным физическим нагрузкам.

"Это позволит избежать набора веса. Но нужно понимать, что после отказа от сигарет человек не поправляется в 2 раза. Он набирает буквально несколько килограммов", – уточнила Рымаренко.

Должна быть цель, ради которой захочется бросить курить Shutterstock

Ранее OBOZREVATEL писал, что медики рекомендуют бросить курить до 40-45 лет – потом уже будет поздно. Влияние табака и никотина не ограничивается одними лишь легкими, а ускоряет старение и износ всех органов тела.

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