Как бороться с возрастным набором веса: назван продукт

Потребление всего 14 гр грецкого ореха в день позволяет набирать меньше веса.

Об этом свидетельствует исследование американских ученых, опубликованное в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Эксперты изучали проблему возрастного набора веса, а также влияние на него потребления разных видов орехов. Эксперимент проходил с 1986 года по 2011 год. В нем приняли участие 145 тыс. человек (из них 117 тыс. — женщины).

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Как выяснилось, группы, которые ели больше орехов (до 14 гр) лишний вес набирали значительно медленнее. Лучший результат показал грецкий орех. Но точную причину такого его влияния на организм ученые так и не выяснили, поскольку исследование было только наблюдательным.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также ученые пришли к выводу, что потребление орехов уменшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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