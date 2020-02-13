Хуже коронавируса: в Украине от смертельной инфекции погибло 26 человек

В Украине свирепствует грипп, жертвами которого стали уже 26 человек. Медики говорят, что нынешний вирус, хоть и был у нас десять лет назад, в этом году он особенно опасен. Из-за него у пациентов развивается моментальная пневмония, которая может привести к смерти.

Подробнее об эпидемии читайте в материале OBOZREVATEL.

Три смерти за неделю

Только за последнюю неделю в Запорожской области зафиксировано три смертельных случая от гриппа. 5 февраля от инфекции скончалась 68-летняя жительница Запорожья. Женщина заболела 26 января и сразу была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Однако спасти ее так и не удалось.

Врачи советуют при первых симптомах сразу обращаться к врачу

У пациентки развилась двусторонняя пневмония, сердечная недостаточность. Врачи отмечают, что женщина также страдала сахарным диабетом.

Также 10 февраля от гриппа умерла 69-летняя жительница Запорожья. У женщины также были хронические заболевания – инсульт, диабет, гипертония. Гриппом она заболела еще 31 января, через три дня обратилась к врачу, и только 6 февраля попала в реанимацию. Но врачи уже ничем помочь не смогли.

В этот же день в Запорожской области от гриппа умерла 15-летняя девочка. За помощью к врачам родители не обращались, два дня лечили дома, но не справились с болезнью. Ребенок умер от пневмонии.

Нынешний грипп опасен для детей

В январе также в Запорожской области от гриппа умерли два человека. Кроме этого в январе в Житомирской области от гриппа скончалась 6-летняя девочка. И жертвой гриппа стала беременная женщина, врачам удалось только спасти ее малыша, сделав кесарево сечение.

Всего же по стране эпидпорог превышен на 56%. Врачи прогнозируют, что на спад инфекция пойдет только к марту. Во многих областях уже закрыты на карантин школы.

Вызывает осложнения и быстро распространяется

Как рассказали нам в Запорожском областном лабораторном центре МОЗ Украины, у всех умерших выявлен грипп типа А.

При высокой температуре сразу обращайтесь к врачу

"В одном случае это пандемичный грипп А (H1N1). В трех случаях – подтвердился грипп А, а результаты последнего случая мы еще ждем", – рассказала заведующая отделением организации эпидисследований Марина Колерова.

Специалист говорит, что опасность этого гриппа в том, что он легко распространяется и моментально вызывает такое серьезное осложнение, как пневмония.

"Он опасен тем, что вызывает тяжелое состояние и вспышки заболевания, очень легко передается от человека к человеку. Этот штамм у нас уже циркулировал в 2009-10 годах, тогда было много летальных исходов и много людей заразилось. Последние десять лет он у нас циркулировал, но не был так активен. А в этом году снова он легко находит жертвы", – говорит Колерова.

Зав отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии им. Громашевского Алла Мироненко добавляет, что нынешний грипп опасен для людей из групп риска. "Это дети, беременные женщины, люди, страдающие сахарным диабетом, астмой, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. У таких больных может моментально развиться пневмония", – говорит Мироненко.

Как уберечься от гриппа

Грипп А (H1N1) известен нам под названием "свиной". Также в 1918 году такой тип гриппа стал причиной пандемии "испанки", которая унесла тысячи жизней.

В Украине свирепствует грипп А (H1N1)

В 2009 году ВОЗ официально сообщал о начавшейся пандемии гриппа А (H1N1). Он характеризуется быстрым развитием вирусной пневмонии, которая не поддается лечению обычными антибиотиками.

Врачи обращают внимание на симптомы этого опасного заболевания. "Если у вас резко поднялась высокая температура, появилась ломота в суставах и мышцах, светобоязнь, интоксикация, то следует срочно обращаться к врачу. И не просто обращаться, а госпитализироваться. Не затягивайте с лечением дома. Потому что в больнице вам будет назначено специальное лечение, которое поможет избежать осложнений, пневмонии. И конечно, летального исхода", – говорит Колерова.

Вакцина уже не поможет

Во время эпидемии защититься от гриппа с помощью вакцинации уже очень сложно. Как отмечает Мироненко, трудно сказать, успеет ли у человека выработаться иммунитет или он скорее заболеет сам.

"Конечно, можно изолировать себя на это время, стараться меньше выходить на улицу, носить маску. Но если вы работаете, то вряд ли на важное совещание или встречу вы придете в маске", – уточняет эпидемиолог.

Как советуют врачи, выходя на улицу, пользуйтесь оксолиновой мазью, смазывайте ею слизистые носа. После возвращения домой сразу мойте руки с мылом, а в транспорте старайтесь не прикасаться руками к носу, глазам и рту.

От гриппа в Украине уже скончались 26 человек

Если вы едете в транспорте, то можете держать во рту кусочек лимона или корочку апельсина – кислая среда убивает микробов. Также поласкайте рот раствором календулы, хлорфилиппта. Также поможет усилить иммунитет, если вы вечером будете употреблять немного лука или чеснока.

В случае, если у вас появились первые симптомы заболевания сразу же обращайтесь к врачу, и не отказывайтесь от госпитализации.

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