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Йод и беременность: как ценный микроэлемент влияет на физическое и умственное развитие ребенка

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Для нормальной жизнедеятельности каждый взрослый человек должен получать не менее 150 мкг йода в сутки. При этом, учитывая, что вся Украина считается территорией с низким йодным обеспечением, украинцам придется позаботиться о том, чтобы не испытывать дефицита этого ценного микроэлемента. Ведь это чревато возникновением целого спектра расстройств и нарушениями функций щитовидной железы. Однако больше всего влияет проблема йододефицита на беременных женщин и детей. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Физическое и умственное развитие ребенка зависит от йода

На фоне существенного дефицита йода в Украине особую важность приобретает профилактика возможных негативных последствий для организма. Тем более, что никаких государственных программ ликвидации йододефицита в Украине пока не существует.

И прежде всего нормальное йодное обеспечение важно для женщин. Ведь обеспеченность йодом напрямую влияет на способность забеременеть и родить здорового ребенка.

"Женщина, которая живет в регионе с дефицитом йода, имеет высокий риск забеременеть вообще. Кроме того, если беременность наступила, в условиях дефицита йода возрастает угроза мертворождения или рождения нездорового ребенка", - утверждает Наталья Зелинская, заведующая отделом детской эндокринологии Центра эндокринной хирургии МОЗ Украины.

При этом и потребность в йоде у беременных значительно возрастает. Если взрослый человек нуждается в 150 мкг йода в сутки, то беременной женщине необходимо почти вдвое больше - 250 мкг йода. Ведь этот микроэлемент женщина делит с нерожденным ребенком. И от того, сколько йода будущая мама передаст своему малышу до его рождения, зависит вся его дальнейшая жизнь.

"Если беременная женщина испытывает постоянный дефицит йода, ребенок может родиться с пороками развития со стороны нервной системы, с пороками сердца и с патологией щитовидной железы", - констатирует Богдан Гуда, хирург-эндокринолог.

Однако физиологическими проблемами дело может не ограничиться. Ведь количество йода, которое ребенок получает, находясь в утробе матери, напрямую определяет, насколько умным он будет.

"Особенно важен первый триместр беременности. Именно в этот период закладываются главные структуры мозга, которые отвечают у ребенка в дальнейшем за умственное развитие. Ребенок может не быть полностью с низким интеллектом, но он будет не таким, каким мог бы быть", - утверждает Зелинская.

Ребенок, который еще до рождения и в первые годы жизни страдал от дефицита йода, будет хуже учиться в школе, будет иметь проблемы с памятью, способностью концентрироваться, усваивать новые знания и принимать решения. И самое обидное – то, что восполнить впоследствии недостаток йода у ребенка, если он не получил его до рождения от матери – невозможно: последствия такого йодного внутриутробного голодания будут необратимыми.

При этом, как утверждают специалисты, подавляющее большинство беременных женщин в Украине в лучшем случае получают 150 мкг йода в сутки – почти вдвое меньше потребности. А это сказывается на общем уровне интеллекта нации. По некоторым данным, игнорирование проблемы йододефицита в Украине стоит нашей нации снижение интеллекта на 10-15% с каждым поколением.

Впрочем, несмотря на всю серьезность проблемы, не допустить последствий достаточно просто. Для этого достаточно перейти на употребление йодированной соли, включить в рацион побольше продуктов, содержащих йод – прежде всего, морепродуктов. Впрочем, получить суточную норму ценного микроэлемента только из пищи, в условиях отсутствия программы йодной профилактики – практически невозможно. Поэтому медики советуют дополнительно принимать аптечные препараты йода. В идеале – комбинированные препараты йода и селена.

"Селен улучшает усвоение йода, снижает риск прогрессирования аутоиммунных болезней в щитовидной железе. Человек получает необходимое количество йода и защищает свою щитовидку от аутоиммунного разрушения", - объясняет Зелинская.

Сейчас единственным препаратом йода и селена в Украине является "ЙоСен". При этом, его производитель учел, что разные категории людей нуждаются в разном количестве йода. Поэтому "ЙоСен" выпускается в трех различных дозировках, которые оптимально подходят для взрослых, детей и для беременных женщин.

Поэтому принимайте "ЙоСен", раз в год проходите обследование щитовидной железы – и будьте здоровы!

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Темы
женское здоровье женские болезни Здоровье
Теги
Йод joda
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