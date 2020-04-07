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/ Пульмонология

Ивермектин от коронавируса: что это за препарат и кому нельзя

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Противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса COVID-19.

Как ранее заявили австралийские ученые по результатам исследования в пробирке, одна доза ивермектина удалила всю вирусную РНК в течение 48 часов.

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Исследования проводились в пробирке и лекарства еще должны пройти испытания на людях.

Ивермектин от коронавируса: что это за препарат и кому нельзя

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Что известно о препарате ивермектин?

Ивермектин – противопаразитарный препарат широкого спектра действия, он показал высокую эффективность против вируса ВИЧ, денге, гриппа и Зика. В Украине его применяют в ветеринарии, так как он эффективно действует против чесотки, гельминтозов и миаза. Этo oдин из нaибoлee шиpoĸo иcпoльзyeмыx пpeпapaтoв для пpoфилaĸтиĸи зapaжeния coбaĸ coбaĸaми (тaĸжe иcпoльзyeтcя для ĸoшeĸ c тoй жe цeлью, нo в мeньшeй cтeпeни).

Более того, ивермектин показал эффективность для людей – его применяют при чесотке, гельминтозах, миазе.

Применение ивермектина для борьбы с COVID-19 будет зависеть от результатов дальнейших доклинических и клинических исследований. Сейчас австралийские ученые активно ищут финансирование.

Кому нельзя использовать ивермектин?

Противопоказаниями для использования ивермектина является повышенная чувствительность, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность для данной возрастной категории не изучалась).

Более того, ивермектин запрещено использовать людям с нарушениями функции печени.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с активным веществом гидроксихлорохин, которая продемонстрировала эффективность в лечении коронавируса COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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