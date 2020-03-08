Италию закрыли из-за вспышки коронавируса: куда нельзя въехать

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте своим указом закрыл на въезд и выезд 15 провинций из-за вспышки коронавируса в стране.

В Италии с 8 марта по 3 апреля будут закрыты Ломбардия, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. При необходимости эти регионы смогут перераспределить пациентов между собой, пишет Corriere della Sera.

Заблокированными оказались 16 млн человек в одном из наиболее экономически развитых регионов Италии, пишет The New York Times.

Таким образом, закрытые "красные зоны", которые были созданы в начале вспышки коронавируса в Италии, исчезнут. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии - не менее одного метра.

Превентивные меры введены и на территории всей страны. В Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.

По словам Конте, принятые меры, хоть и "вызовут дискомфорт", необходимы в этот "момент ответственности". "Мы должны защищать свое здоровье и здоровье наших близких, наших родителей, а в первую очередь — здоровье наших бабушек и дедушек. Потому что мы обнаружили, что именно пожилые люди чаще всего подвержены заражению этим вирусом", - заявил премьер-министр.

prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован новым китайским коронавирусом.

По информации Минздрава Италии на 7 марта, в стране известно о 5061 заразившемся COVID-2019, большинство из них в Ломбардии - 3420. От осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 233 человека.

По состоянию на 8 марта более 104 тыс. человек в 93 странах мира заражены коронавирусом.

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