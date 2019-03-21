Истекла кровью: на Житомирщине умерла беременная, родственники винят врачей

На Житомирщине умерла беременная 36-летняя женщина. Родственники обвинили в произошедшем врачей.

Об этом сообщает ТСН. Для женщины это была четвертая беременность, по словам мужа, она протекала хорошо.

Внезапно Надежда пожаловалась на боль. После тяжелой ночи женщину госпитализировали, а в больнице оказалось, что ребенок мертвый.

"Сразу был собран консилиум врачей, который решил завершить роды через естественные пути. В 8:20 женщина родила, и через 15 минут после родов у нее произошло большое кровотечение, которое мы оперировали, вызвали специалистов с Житомира", — сказал акушер-гинеколог, заведующий родильным отделением Черняховской районной больницы Виктор Усаченко.

Родственники уверены: если бы врачи сделали кесарево сечение, то женщина бы выжила.

"Если вы слышите, что ребенок неживой уже там, так разрежьте! Должны были сделать кесарево, а не давить ее, чтобы она мучилась. Это только их вина", — считает дочь умершей Тамара.

Ее отец рассказал: врачи после смерти жены признались, что пошли на такие роды, чтобы он не тратился на кесарево сечение.

"К нему говорят: а где бы ты деньги взял — 10 тысяч?" — рассказала кума Наталья Змиевская.

"Нет денег, так уже и ехать туда не надо, они будут убивать людей?" — сказал сам мужчина.

Медики же заявляют, что для кесарева сечения не было показаний.

"Была готовность родовых путей к родам, так что мы, консилиум врачей, решили провести консервативно, что мы и сделали", — говорит Виктор Усаченко.

По данному факту полиция проводит расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине роженица умерла во время кесарева сечения. При этом врач-анестезиолог, участвовавший в операции, после случившегося подал заявление об увольнении, что спровоцировало скандал.

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