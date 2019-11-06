В Украину идут два штамма смертельного гриппа: как спастись

С первыми холодами в Украину пришел и грипп. Только за последнюю неделю октября, по данным МОЗ, гриппом и ОРВИ заболело более 155 тысяч человек.

Медики прогнозируют две волны эпидемии гриппа – в декабре и в конце января – начале февраля. Причем в этом сезоне будут вирусы-мутанты, от который у украинцев нет иммунитета. Но кроме гриппа украинцев ожидает вспышка дифтерии, которая уже началась в некоторых регионах. Как спастись от болезней – читайте в материале OBOZREVATEL.

Нас ожидает серьезный грипп

Фишкой зимнего сезона считается грипп. В этом году в Украину, по мнению врачей, могут прийти штаммы А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Причем опасны они тем, что за последнее время сильно мутировали, поэтому у нас нет к ним иммунитета.

В Украину придут штаммы-мутанты

"В отличие от прошлогодней эпидемии, главенствовать теперь будут сразу два штамма заболевания – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они отличаются от предшественников по антигенной и генетической структуре. То есть ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам", – говорит заведующая отделением респираторных вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.

Грипп опасен для молодых и людей среднего возраста Новое время

В прошлом сезоне в Америке от гриппа Н3N2 скончалось 80 тысяч человек. Дело в том, что США не были готовы к тому, что именно эти штаммы будут преобладать, и людей прививали от других видов гриппа.

Эти штаммы гриппа опасны тем, что дают осложнения в виде пневмонии и способны привести к летальному исходу. Например, Brisbane более опасен для молодых и людей среднего возраста. Он характеризуется быстротекущим воспалительным процессом. Kansas способен вызвать бактериальное осложнение.

Главная защита от гриппа – прививка

Грипп начнет активно циркулировать в конце ноября, а вот его пики придутся на конец декабря и конец января – начало февраля. В целом же сезон гриппа продлится до конца марта.

В Европу вирус пришел еще в начале октября. Сообщается о случаях заболевания в Латвии и Польше. Причем уже есть осложнения в виде гриппозной пневмонии.

Как защититься от гриппа

Единственной защитой от гриппа может быть только прививка. Даже если вы все-таки подхватите вирус, то перенесете болезнь намного легче. Врачи рекомендуют делать прививку до ноября, либо до начала активной фазы гриппа. Правда, можно привиться уже во время эпидемии, главное, чтобы вы были здоровы в день прививки.

Врачи советуют успеть сделать прививку до начала эпидемии

Если же вы пропустили вакцинацию, то стоит подумать о защите от инфекций. По совету врача, принимайте витамины и средства, повышающие иммунитет. В период эпидемии употребляйте в пищу лук и чеснок. Старайтесь избегать людных мест, носите защитную маску. Также для защиты врачи советуют смазывать слизистые носа оксолиновой мазью. Увлажняйте воздух в помещении, промывайте нос после возвращения с улицы. Если дома кто-то заболел гриппом, то сразу начинайте прием противовирусных препаратов.

Как отличить грипп от ОРВИ

И помните, грипп можно отличить от обычной простуды или ОРВИ.

"Грипп всегда начинается внезапно с поднятия температуры до 39-40 градусов. Она может держаться 3-4 дня, а то и больше. ОРВИ начинается тоже быстро, но не так резко, и температура при этом может подняться до 38 и выше. При гриппе человека сильно морозит, болит голова, есть боль вокруг глазных яблок, ломит мышцы. При ОРВИ человек чувствует усталость. При гриппе насморк может появиться на 2-3 день уже как осложнение. А при ОРВИ и простуде в первый же день, причем чихание для гриппе не характерно, оно чаще сопровождает ОРВИ и простуду", – говорит семейный врач Ярослав Совенко.

Грипп отличается от ОРВИ тем, что начинается резко и протекает с высокой температурой Укринформ

Вслед за корью пришла дифтерия

К сожалению, не обошла Украину стороной и такая зараза, как дифтерия. И в зимнее время ситуация с этим заболеванием будет только развиваться. Уже в октябре в стране было зарегистрирован 21 случай этого заболевания. Хотя ранее фиксировали всего по 5-6 случаев в год.

Больше всего заболевших на Закарпатье – там сразу 15 студентов-медиков из Индии попали в больницу с диагнозом дифтерии. В столице госпитализировали 9-летнего мальчика, родители которого категорически отказывались от прививок и лечили детей гомеопатией. А также заболела женщина. Был случай в Тернополе, когда заболел мужчина, который два года назад делал укол от дифтерии. Недавно зафиксирован случай и в Харькове.

Дифтерия

Осенью в Украине не было достаточного количества сывороток – единственного лекарства способного спасти человека в случае болезни. 200 доз, полученных по гуманитарной помощи, приходилось делить на всех, по 8 доз на каждую область. В результате Закарпатью пришлось просить помощь у трех соседних областей, а часть пациентов лечить только антибиотиками. В МОЗ пообещали, что доставят еще 150 доз, однако в случае серьезной вспышки этого не хватит на всех.

Врачи так же предупреждают, что основной способ защититься от дифтерии – делать прививки и обновлять их, начиная с 16-летнего возраста каждые 10 лет. Тем более, что в вакцину против дифтерии входят и составляющие против столбняка. Этой болезнью так же у нас легко заразиться от укуса собаки, например. Как уверяют врачи, вакцин у нас хватает, делают прививки бесплатно, достаточно обратиться к своему врачу.

Корь – на убыль, но есть опасность полиомиелита

Ситуация с корью уже пошла на убыль, если с начала этого года заболевших в месяц были сотни, то сейчас счет идет на десятки. Всего же за время вспышки с лета 2017 года в стране корью заболело более 115 тысяч украинцев, к сожалению, 41 человек умер. Основными причинами осложнений стали отсутствие прививок и позднее обращение за медицинской помощью.

Обозреватель

Однако это не значит, что болезнь исчезла. И также как и в случае с дифтерией, единственный способ защиты – это прививка.

Специалисты ВОЗ предупреждают и об опасности полиомиелита. В Украине очень низкий уровень вакцинации, поэтому существует опасность вспышки и этого заболевания. Лекарства от него нет, кроме как прививка. Эта болезнь опасна своими осложнениями – она поражает центральную нервную систему и может привести к параличу конечностей.

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