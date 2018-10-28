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/Новости здоровья

Хватит одной таблетки: найдено суперлекарство от всех видов гриппа

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В США одобрили препарат нового поколения против всех видов грипп, пациенту достаточно всего одной дозы.

Разработчики нового лекарства, японские ученые, объявили о прорыве еще в прошлом году. Тогда успешно завершились клинические исследования препарата на пациентах в этой стране, пишет "Комсомольская правда".

Сейчас же стало известно, что таблетки одобрил для применения самый строгий в мире контролирующий орган - Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

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Препарат нового поколения будет продаваться в аптеках США, уже есть в Японии и скоро, как ожидается, появится и в других зарубежных странах.

Его действующее химическое вещество - балоксавир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появились вакцины от гриппа.

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Тема
грипп
Место
США
Объект
Прививки от гриппа
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