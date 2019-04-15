Худеют в 2,5 раза больше: диетологи назвали оптимальное время для приемов пищи

Самые калорийные приемы пищи должны приходиться на утро, а ужинать стоит малым количеством еды.

К такому выводу пришли израильские ученые, которые исследовали процесс похудения женщин с лишним весом, пишет украинское BBC.

Те участницы исследований, которые ели больше всего калорий утром, сбросили в 2,5 раза килограмм больше чем те, которые вечером. Именно поэтому ночные переедания являются главным врагом стройности и красивой фигуры.

Кроме этого, сильно подвержены риску набора веса студенты, особенно первокурсники. В США это явление назвали "семерка первокурсника", потому что за первый год обучения они в среднем набирают 7 килограмм.

По мнению исследователей, это объясняется заменой домашней еды полуфабрикатами и нарушениями ритмов, ведь зачастую студенты едят не по графику, а как придется.

Также такому риску подвержены путешественники, которые часто меняют часовые пояса, люди со сменным графиком работы и те, кто часто не высыпается.

Для нормирования веса медики советуют создать "пищевое окно" – временной промежуток, в который позволено есть. Некоторые ученые предлагают есть только на протяжении 12 и меньше часов в сутки.

"Например, когда 8 пациентов в преддиабетическом состоянии согласились принимать пищу в период с 8 до 15 часов, их чувствительность к инсулину выросла, а давление понизилось сравнительно с теми, кто ел те же блюда, но на протяжении 12 часов в сутки", – уточнили в СМИ.

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