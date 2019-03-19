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Хлеб опасен? Супрун раскрыла правду о самом популярном продукте

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы об опасности дрожжевого хлеба.

По ее словам, многие люди верят, что от дрожжей болит живот, могут быть инфекции и даже рак. Что же происходит на самом деле, Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Но больше всего споров вызывают дрожжи именно в хлебе. Многие люди считают, что хлеб на дрожжах вреден, так предпочитают хлебу на закваске. Когда мы говорим про дрожжи, которые есть в составе пищевых продуктов, то чаще всего имеем в виду различные штаммы микроорганизмов. Какие именно — зависит от продукта. К примеру, те, что есть в хлебе, вине, домашнем сыре, квасе, кефире, отличаются от дрожжей, содержащихся в пиве", — пояснила Супрун.

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Она добавила, что дрожжи — это простейшие грибки, способные делать из сахара углекислый газ. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.

"В то же время закваска — тоже микроорганизмы, ведь это смесь молочнокислых бактерий и дрожжей. Они способны расщеплять мальтозу теста и сахар с образованием молочной кислоты и углекислого газа. Если испечь хлеб без дрожжей, закваски или соды он будет достаточно плоским", — отметила Супрун.

По ее словам, именно дрожжи делают хлеб полезнее — обогащают его витаминами и аминокислотами.

"В частности, в таком хлебе больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин это соединение, связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа", — уточнила Супрун.

"Дрожжи не выживают в уже спеченном хлебе. При высоких температурах и они, и их споры погибают. Это происходит даже при незначительном нагревании. Поэтому переживать, что дрожжи в хлебе могут принести какой-то вред — не стоит", — добавила она.

Хлеб не опасен для здоровья

Хлеб не опасен для здоровья

По словам Супрун, после хлеба могут возникать боль в животе и вздутие. Это связано с тем, что в белом хлебе или сдобных булках много углеводов и мало клетчатки. От такой пищи, особенно если ее есть много и быстро, возникает боль и вздутие.

"Если вас пугают дрожжи и вы хотите сделать свой рацион более здоровым — выбирайте цельнозерновой хлеб. Он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное — хорошо его пережевывайте и запивайте. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ, и предотвращать связанным с клетчаткой запорам", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун призвала украинцев уменьшить употребление хлеба, сладостей, соли, жареной еды и алкоголя.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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