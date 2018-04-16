Желчнокаменная болезнь в XXI веке: офисные работники в зоне риска?

Почему именно мы в зоне риска? Насколько опасна желчнокаменная болезнь, а также все о профилактике и удалении камней нам рассказал Максим Владимирович Щербина, хирург, заместитель главного врача по хирургии МС "Добробут".

Желчнокаменная болезнь: офисные работники первые в зоне риска

Многие из нас обычно сидят целыми днями за компьютером, нам некогда подняться и пройтись… По словам врача, это может привести к желчнокаменной болезни, так как малоподвижный образ жизни вызывает застой желчи. В результате у тех, кто работает в офисе, риск развития недуга увеличивается. Причем часто не бывает острых приступов. С камнями можно прожить 20-30 лет и даже не догадываться об их существовании. А у некоторых людей они со временем становятся больше, что приводит к ряду осложнений. И размер не имеет значения, так как даже мелкие камни достаточно опасны. Они могут выйти в желчные протоки и вызвать желтуху.

Вы все еще сидите? Увы, но тогда желчнокаменная болезнь не за горами.

Каков "портрет" человека с таким недугом?

Чаще всего желчнокаменная болезнь встречается у женщин. И даже существуют простые правила, которые позволяют определить, у кого могут быть камни в желчном пузыре. В большинстве случаев,

– это женщина 30-55 лет;

– у нее лишний вес (или, другими словами, она пышного телосложения);

– она несколько раз рожала;

– предпочитает европейский тип питания (преобладание в рационе жирной пищи, недостаточное количество клетчатки);

Как правило, риск развития желчнокаменной болезни у такой женщины возрастает.

Желчнокаменная болезнь и рождение ребенка: что общего?

Обострение желчнокаменной болезни очень часто происходит после беременности. Дело в том, что когда женщина родила и начинает вскармливать грудью, у нее сокращаются гладкомышечные органы, в том числе и желчный пузырь. Причем она даже не подозревает, что во время беременности образовались камни. Поэтому УЗИ брюшной полости после родов – это действительно обязательная процедура. Она позволяет вовремя обнаружить, не появилась ли желчнокаменная болезнь.

А мужчины тоже в зоне риска?

Оказывается, желчнокаменная болезнь встречается только у 15-20% представителей сильного пола (и у около 30% женщин). Причем обычно недуг дает о себе знать после праздников, когда на столе было много алкоголя, а также жирной и жареной пищи. И едим мы обычно как не в себя… Особенно мужчины. А потом вдруг появляется боль в животе, тошнота, температура… Такое состояние – уже повод немедленно обратиться к врачу, иначе желчнокаменная болезнь может вызвать ряд серьезных осложнений.

Желчнокаменная болезнь: симптомы

А какие симптомы желчнокаменной болезни? Увы, но у большинства из нас она протекает без выраженных признаков, поэтому часто камни обнаруживают во время УЗИ совершенно случайно. Хотя, если начать детально расспрашивать пациентов, то общие жалобы все-таки есть. Например:

– ощущение тяжести в правом подреберье;

– горечь во рту;

– дискомфорт после приема обильной жирной и жареной пищи.

А также:

– тошнота, рвота;

– повышенная температура.

Все это указывает на острый калькулезный холецистит, или осложнение желчнокаменной болезни.

Как лечить? Лазер равно… желтуха?

Если говорить о лечении желчнокаменной болезни, то удаление камней лазером, как думают многие, – не вариант. Камни в желчном пузыре (в отличие от их нахождения в почках), нельзя дробить лазером. Так как попадая в протоки, они вызывают механическую желтуху. Если их убирают с помощью лазера, то только из протоков, а не из органа.

Кроме того, не существует такой операции, при которой удаляются камни, но сохраняется желчный пузырь. Иначе он может стать источником инфекции. Поэтому лечение желчнокаменной болезни требует консультации специалиста.

Если операция, как быстро заживет?

В хирургии желчнокаменная болезнь считается одной из самых распространенных недугов. В МС "Добробут" при удалении желчного пузыря используется лапароскопическое вмешательство. То есть в передней стенке брюшной полости делаются нескольких проколов размером до 1 см, что позволяет минимизировать операционную травму. Желчный пузырь аккуратно выделяется из тканей печени и удаляется через один из проколов. Затем накладываются единичные швы.

Через несколько часов после операции пациент уже может вставать, принимать пищу. И, как правило, на следующий день отправляется домой. При этом возможна домашняя физическая нагрузка (умеренная!). Занятия в тренажерном зале или работа на приусадебном участке – только через 3-4 недели. Все это происходит в хирургии при желчнокаменной болезни в случае плановой операции.

Профилактика желчнокаменной болезни

В качестве профилактики желчнокаменной болезни стоит придерживаться простых правил:

– питание должно быть дробным;

– желательно как можно больше продуктов, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами;

– подойдет средиземноморский рацион питания (морепродукты, много овощей, растительных масел);

– важен активный образ жизни;

– регулярное выполнение профилактических осмотров (н-р, хотя бы 1 раз в год УЗИ).

И ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Иначе не миновать осложнений. В том числе – возникновения механической желтухи и острого панкреатита, что может привести к летальному исходу. Поэтому придерживайтесь вышеперечисленных правил. Профилактика желчнокаменной болезни проста, но действенна.