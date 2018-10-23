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/Блоги - Гепатология

Марат Зиннатуллин
Марат Зиннатуллин
ГастроэнтерологВсе статьи автора

Желчнокаменная болезнь: факторы риска

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Сегодня речь пойдёт об одном из самых распространённых заболеваний человека - желчнокаменный болезни (ЖКБ).

ЖКБ - заболевание, при котором в желчном пузыре (ЖП) и/или в желчных протоках образуются камни (конкременты). В настоящее время считается, что каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина имеют камни в ЖП. Также отмечено, что заболеваемость растёт с возрастом.

Какие камни бывают?

  • Холестериновые - встречаются чаще всего, состоят на 95% из холестерина.

  • Пигментные - выделяют чёрные и коричневые пигментные камни. В них холестерина меньше 30%, и состоят они в основном из солей кальция, фосфора и отличаются по цвету из-за пигмента.

  • Смешанные - в них холестерина от 30 до 95%.

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Кроме того, выделяют единичные (1-2) и множественные камни (3 и более). По размеру - мелкие (до 1 см), средние (до 3 см) и крупные (более 3 см).

Почему у одних людей образуются камни, а у других нет?

Факторы, способствующие образованию холестериновых камней:

1. Избыточная масса тела. Я уже писал ранее об индексе массы тела. ИМТ должен быть в пределах 18,5 - 25.

2. Метаболический синдром - это сочетание у человека абдоминального ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии и дислипидемии.

3. Беременность, особенно часто ЖКБ бывает у многодетных женщин.

4. Состояния, ассоциированные с застоем желчи, например быстрое снижение веса при соблюдении диеты с резким ограничением калорийности и жирности пищи.

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5. Лекарственные препараты, особенно контрацептивы.

6. Заболевания кишечника, резекция кишечника.

7. Наследственные факторы. У таких людей риск развития ЖКБ в 2-4 раза выше, чем в популяции.

Факторы, способствующие образованию чёрных пигментных камней:

1.Гемолиз, например гемолитическая анемия.

2. Портальная гипертензия при циррозах печени.

Факторы, способствующие образованию коричневых пигментных камней:

1. Бактериальные инфекции, особенно в сочетании с застоем желчи.

2. Паразитарные инвазии.

Читайте на OBOZREVATEL, о симптомах и лечении лечении желчнокаменной болезни.

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Марат ЗиннатуллинМарат Зиннатуллин
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Источник:Марат Зиннатуллин
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