"Условно безопасные" дозы алкоголя: как не навредить печени

Парадоксально, но почему-то пациенты стараются выглядеть идеальными в глазах доктора. И врут именно о том, что важно для правильного лечения: "НЕТ! Нееет, доктор, я только пригубил".

Вашей печени всё равно, сказали вы доктору правду или соврали. Ей плевать, что вы думаете, будто предыдущая стопка, рюмка, бокал, стакан, лафитник, чарка, кидушный стаканчик и шот-дринк "не считается". Печени просто надо переработать и вывести из организма тонну этанола, которым вы её нагрузили.

Коллаж

В торжественные дни, приятно выделяющиеся из череды серых будней, можно позволить себе отдохнуть от рабочей суеты, расслабиться и повеселиться. В такие моменты редко можно обойтись без верных спутников любого веселья – шампанского, вина и более крепких напитков. Однако испытывая после нескольких бокалов легкость, радость и мимолетный восторг, мы вряд ли задумываемся о том, насколько губительно влияние спиртного на человека.

Запоминаем и сохраняем дозы алкоголя, которые называют "условно безопасными", дабы не вводить врача в заблуждение и не провоцировать его на длительный и нудный диагностический поиск. Эксперты ВОЗ разработали следующие приблизительные дозы, которые принято считать допустимыми для взрослого человека (здорового мужчины среднего телосложения) в день:

30–60 мл водки, коньяка или другого крепкого напитка;

150–200 мл десертного, креплёного вина или портвейна;

200–300 мл шампанского, красного или белого сухого вина;

450–700 мл светлого пива.

И это при условии, что два дня в неделю человек не будет принимать ни капли алкоголя. Допустимые дозы для женщин в два раза меньше. Однако нужно понимать, что всё это довольно условно. На свете нет одинаковых людей, поэтому не существует ни точных, ни абсолютно безопасных доз спиртного. Всегда необходимо учитывать возраст человека, состояние его здоровья, пол, вес, толерантность к алкоголю.

P.S. Стоит позаботиться о хорошей закуске к зелью Бахуса, что защитит организм и печень. Что выбрать, вино, водку или коньяк, – индивидуальное предпочтение каждого из нас. Самое главное – доза напитка должна быть самая маленькая, только в этом случаи он не сможет навредить вашему организму.

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