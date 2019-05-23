Угроза цирроза печени: диабетикам дали важный совет

Люди с диабетом 2 типа должны регулярно проходить обследование печени, поскольку они могут подвергаться риску развития угрожающего жизни цирроза и рака печени.

К такому выводу пришлы ученые из Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго в Англии в ходе большого исследования с выборкой 82 млн взрослых, живущих в Европе, сообщает Medical News Today.

hronika.info

Анализ показал, что люди с заболеваниями печени (неалкогольная жировая болезнь печени и стеатогепатит) чаще имели высокое кровяное давление, ожирение и диабет 2 типа по сравнению с контрольной группой.

med.vesti.ru

Люди, живущие с диабетом, подвергаются повышенному риску возникновения заболеваний печени на более поздних, угрожающих жизни стадиях, это говорит о том, что необходимо нацелить усилия на повышение осведомленности и профилактику заболеваний печени у людей с диабетом, говорит доктор Уильям Алазави из Лондонского университета королевы Марии.

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