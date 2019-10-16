Дать шанс на здоровую и полноценную жизнь одному пациенту или тридцати?
Советник министра здравоохранения Ольга Голубовская продолжает убеждать в необходимости включения в закупки на 2020 год дорогих препаратов для лечения вирусного гепатита С (омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир (3D-режим).
В этом году собрано заявки из регионов – и 57% всего бюджета 2019 будет потрачено на закупку дорогостоящих препаратов, которыми можно пролечить только 710 пациентов. С остального бюджета будет закуплено лекарства для остальных 14 258 пациентов.
Это мало напоминает рациональное использование средств и заботу о здоровье нации. Особенно, если учитывать, что производит эти дорогие лекарства компания, от которой Ольга Голубовская задекларировала гонорар.
Благодаря такому неэффективному подходу лечение могут получить только 18% людей, которые уже имеют установленный диагноз и находятся под наблюдением. В целом это – около 5% от оценочного количества людей с гепатитом С. Такие решения не помогут элиминировать гепатит. Новые люди будут инфицироваться, а пациенты, которые вылечились, будут подвергаться и дальше на повторное инфицирование.
При поддержке ВОЗ и CDA установлено, что для решения проблемы гепатита С ежегодно необходимо лечить около 60 000 пациентов. Обеспечить это без мер, направленных на эффективное использование имеющихся ресурсов пока невозможно. Поэтому единственной взвешенной позицией является отказ от закупки 3D-режима в 2020 году. Это позволит вылечить вдвое больше пациентов.
FB Ульяны Супрун
Когда старая "медицинская элита" пытается пролоббировать свои интересы, она прибегает к спекуляциям на тему якобы дискриминации отдельных категорий пациентов или якобы неэффективных программ лечения в прошлом. На этот раз "медицинские эксперты" заявляют, что государство не заботится о пациентах с почечной недостаточностью или неэффективностью лечения в прошлом. Однако никто не вспоминает о лечении еще 30 пациентов. Если проанализировать предыдущие закупки, манипуляция становится очевидной.
В этом году поставлено 621 курс 3D-режима и 710 курсов будут закуплены за средства 2019 года. Это даст возможность пролечить всех пациентов с почечной недостаточностью и предыдущим не успешным опытом лечения, которые нуждаются в срочном лечении. То есть никто не оставляет пациентов без необходимых препаратов, речь идет лишь о том, чтобы остановить нерациональное использование средств.
Правительство не должно допустить того, чтобы более 80% пациентов с гепатитом С остались без эффективного лечения.
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